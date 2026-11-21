Renato Santese ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Battipaglia per le prossime elezioni amministrative, presentandosi con un progetto civico autonomo e due liste: Insieme per Battipaglia e Santese Sindaco. Una terza lista è in fase di preparazione, sostenuta da un gruppo di giovani.

Santese, imprenditore locale, ha dichiarato che il suo obiettivo è restituire ai cittadini l’orgoglio di essere battipagliesi, puntando sulla coesione tra quartieri, attività economiche e realtà sociali. “Mi candido e vado fino in fondo, indipendentemente dalle scelte degli altri. Sono aperto al dialogo con tutti, ma gli incarichi non si distribuiscono prima del voto”.

Il candidato ha sottolineato l’importanza della stabilità della futura maggioranza per garantire continuità al lavoro dell’amministrazione. Tra i suoi impegni ci sono il completamento degli interventi nelle scuole e la tutela dei finanziamenti già ottenuti.

Un punto cruciale del suo programma è il sostegno alle famiglie in difficoltà, con l’intento di rendere i servizi sociali più accessibili. Santese ha affermato: “Alle famiglie in difficoltà servono servizi sociali accessibili e risposte sui problemi quotidiani”.

Il rilancio del commercio è un’altra priorità, dato il declino delle attività commerciali in città. Santese ha evidenziato la necessità di curare gli spazi pubblici e di offrire regole chiare a chi desidera investire. “Battipaglia ha risorse nell’agricoltura, nell’agroalimentare, nell’industria, nel commercio e nelle piccole attività. Se sappiamo valorizzarle, la città può tornare a essere capofila della Piana del Sele”.

La sicurezza è un tema centrale, legato al miglioramento dell’illuminazione, della pulizia e della manutenzione. Santese ha proposto di riaprire un dialogo con i comitati di quartiere per garantire risposte tempestive alle segnalazioni dei cittadini.

Infine, la partecipazione giovanile sarà un elemento chiave del suo progetto amministrativo. Santese si impegna a istituire un assessorato alle Politiche giovanili e a mettere a disposizione spazi e servizi alla Castelluccia, indipendentemente dall’esito delle elezioni. “Vorrei lasciare una città in cui si viva meglio e persone preparate, pronte ad assumersi la responsabilità di amministrarla”. Conclude il candidato: “Vorrei restituire ai cittadini l’orgoglio di essere battipagliesi”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Battipaglia, Renato Santese candidato a sindaco con due liste civiche. «Vorrei restituire ai cittadini l’orgoglio di essere battipagliesi»” ricevuto tramite email da “comunicazione” in data 21/11/2026.