Nasce Volt Eboli, il nuovo gruppo di giovani ebolitani, che si presenterà alla cittadinanza martedì 24 novembre alle ore 19:00 presso il Bar Rifrullo di Eboli. L’evento, denominato AperiVolt, rappresenta un’opportunità per conoscere il gruppo e discutere insieme il futuro della città.

AperiVolt è un format che Volt utilizza per creare momenti informali di incontro e discussione. Questo primo evento vedrà la partecipazione di tre esponenti nazionali di Volt Italia: Matteo Sisto, membro della segreteria nazionale, Gianluca Rispoli e Alessia Ruta, del consiglio direttivo.

Durante la serata, i partecipanti potranno approfondire il progetto di Volt Eboli, la sua visione nazionale ed europea e i temi che il gruppo intende affrontare, tra cui spazi per i giovani e per il lavoro, la posizione sociale delle donne, le politiche per l’infanzia, la rigenerazione urbana e la trasparenza amministrativa.

Il gruppo di giovani ebolitani si inserisce in un contesto più ampio di iniziative portate avanti da Volt in Campania, dove ha visto l’elezione di Davide D’Errico, il rappresentante più giovane in Consiglio regionale, ideatore di Generazione Campania.

“Eboli ha energie e idee che meritano spazio, con Volt vogliamo metterle in rete e costruire proposte concrete per la città. L’AperiVolt è il primo passo concreto per iniziare questo percorso, invitiamo tutti a venire a conoscerci e a partecipare per una serata di confronto e ascolto”, hanno dichiarato Michele Mondelli e Matteo Balestrieri, referenti di Volt Eboli.

L’ingresso all’evento è aperto a tutti, e rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Eboli di partecipare attivamente alla vita politica e sociale della loro comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “NASCE “VOLT EBOLI”: MARTEDI’ 24 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE CON ‘APERIVOLT'” ricevuto tramite email da “Filippo Folliero 789” in data 20/11/2026.