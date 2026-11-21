È stata inaugurata oggi, 21 novembre 2026, presso l’Archivio di Stato di Avellino, una mostra storico-documentaria dedicata alla presenza e all’attività dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alle scolaresche, ha come obiettivo quello di valorizzare la memoria storica del territorio e di ripercorrere il profondo legame che unisce l’Arma alle comunità irpine.

La mostra è articolata in tre distinti nuclei tematici, che permettono di esplorare alcune delle principali tappe della storia dell’Istituzione in Irpinia. La prima sezione è focalizzata sull’istituzione delle Stazioni Carabinieri in Irpinia tra il 1800 e la fine del XIX secolo, evidenziando la crescente presenza dei presidi dell’Arma sul territorio e il loro ruolo di riferimento per le comunità locali sin dall’epoca post-unitaria.

Il secondo percorso approfondisce il contributo dei Carabinieri irpini alla Resistenza, presentando documenti e testimonianze che commemorano il valore e il sacrificio dei militari dell’Arma originari della provincia di Avellino durante il secondo conflitto mondiale e nelle fasi successive della guerra di Liberazione.

La terza sezione è dedicata al tema “I Carabinieri e il terremoto del 1980”, con una selezione di documentazione e immagini che illustrano l’attività svolta dai reparti dell’Arma nelle ore immediatamente successive al sisma del 23 novembre 1980 e nei mesi seguenti, attraverso interventi di soccorso, assistenza alle popolazioni colpite e vigilanza del territorio.

La mostra rappresenta un’importante occasione per conoscere, attraverso fonti documentarie, una parte significativa della storia dell’Arma in Irpinia e il costante impegno dei Carabinieri al servizio delle comunità, anche nei momenti più difficili. L’inaugurazione coincide con la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, conferendo un significato particolare alla ricorrenza, che sottolinea i valori, la memoria e il servizio che legano l’Istituzione alla provincia di Avellino.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “AVELLINO – LA STORIA DEI CARABINIERI IN IRPINIA IN MOSTRA ALL’ARCHIVIO DI STATO” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 21/11/2026.