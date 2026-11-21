Questa sera, alle 19.30, la Polisportiva Baroncino affronterà la Givova Pagani nella seconda giornata del campionato di Serie C di Futsal Femminile. Dopo la sconfitta contro il Rotondi, la squadra di mister Dorini è pronta a riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Il tecnico ha lavorato intensamente per correggere gli errori emersi nella partita precedente, sottolineando l’importanza di questa sfida per la classifica e per il morale della squadra. “È stata una settimana un po’ particolare, tra infortuni e influenze, ma arricchita dai nuovi arrivi”, ha dichiarato Dorini, facendo riferimento alle nuove giocatrici Lisanti e D’Urso, che portano esperienza e qualità. La Givova Pagani, reduce da una pesante sconfitta in Coppa Italia, arriverà a Pontecagnano con la voglia di riscattarsi, rendendo l’incontro ancora più cruciale per entrambe le squadre. La partita si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Pontecagnano Faiano, un’occasione per il Baroncino di tornare alla vittoria e mantenere vive le speranze di promozione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 21/11/2026.