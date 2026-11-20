Il 18 dicembre 2026, il San Luca Hotel di Battipaglia accoglierà Together 26, la seconda edizione della festa di Natale condivisa, ideata da Jacopo Miceli e organizzata da JM Consulenza. L’evento riunirà aziende, imprenditori e professionisti del territorio con l’obiettivo di favorire nuove connessioni e occasioni di incontro.

Dopo il successo della prima edizione nel 2025, Together 26 si propone di ripensare la tradizionale cena di Natale aziendale, offrendo un format innovativo che consente a imprese e professionisti di festeggiare insieme, mantenendo la propria identità aziendale. L’idea è quella di trasformare un evento normalmente riservato ai singoli gruppi di lavoro in un’opportunità più ampia di networking, in un’atmosfera informale e conviviale.

Jacopo Miceli, CEO di JM Consulenza, ha dichiarato: «Together nasce da una convinzione semplice: le relazioni sono alla base della crescita, personale e professionale. Ci piaceva l’idea di creare un’occasione per ritrovarsi anche fuori dal contesto lavorativo, conoscersi e festeggiare insieme. Con questa seconda edizione vogliamo continuare a dare valore alle connessioni e contribuire a costruire una comunità imprenditoriale sempre più unita».

La serata di Together 26 prevede un aperitivo di benvenuto, una cena servita, musica dal vivo con i Fruit Joy Big Band, DJ set e un photobooth per immortalare i momenti più belli. Ogni azienda potrà partecipare con il proprio team, condividendo la festa con altre realtà imprenditoriali e professionali. JM Consulenza gestirà ogni aspetto dell’evento, dalla location all’intrattenimento.

Inoltre, la manifestazione rinnova il proprio impegno verso la solidarietà, devolvendo parte del ricavato della serata a scopi benefici. Questo gesto sottolinea che stare insieme non significa solo condividere momenti di festa, ma anche contribuire a generare valore per la comunità.

Le iscrizioni per partecipare a Together 26 sono aperte a tutte le aziende e i professionisti interessati. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento: https://www.jmconsulenza.it/together-26/

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa – Together 26 | La festa di Natale per chi crede nelle connessioni” ricevuto tramite email da “sara@jmconsulenza.it” in data 20/11/2026.