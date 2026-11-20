L’ASL Salerno si distingue per il suo impegno nell’innovazione sanitaria, conquistando il secondo posto al Lean Healthcare Award 2026 a Roma. La cerimonia di premiazione si è svolta il 19 novembre, presso Palazzo Brancaccio, e ha visto la partecipazione di numerose aziende sanitarie italiane. Il riconoscimento è stato attribuito per il progetto “La rete sociosanitaria digitale ASL Salerno”, guidato dal dottor Antonio Coppola, direttore della UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza.

Il progetto si focalizza sugli Ambulatori Virtuali di Comunità, presidi che collegano fisicamente i cittadini alla rete specialistica dell’ASL attraverso strumenti tecnologici e il supporto di un Facilitatore Digitale di Comunità. Questi ambulatori permettono ai pazienti di accedere a televisite, teleconsulti e altre prestazioni di telemedicina, facilitando la continuità assistenziale e migliorando l’accesso alle cure.

Questo riconoscimento si inserisce in un percorso di innovazione che ha visto l’ASL Salerno già premiata in passato: nel 2025, l’Azienda aveva ottenuto il primo posto con il progetto Telestroke e nel 2024 era stata premiata per l’iniziativa delle Botteghe della Comunità.

Attualmente, la rete conta 140 Ambulatori Virtuali e 45 Case di Telemedicina, coinvolgendo 140 Comuni del Salernitano. Tra le ultime iniziative, è stato inaugurato un nuovo Ambulatorio Virtuale di Solidarietà a Cava de’ Tirreni, presso la sezione locale della Croce Rossa Italiana, che amplia ulteriormente l’offerta di servizi sanitari digitali per i cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Asl Salerno: nuovo riconoscimento nazionale e nuovo Ambulatorio Virtuale aperto a Cava dei Tirreni” ricevuto tramite email da “Giuseppe Calabrese – in quiescenza ma proroga di 1 anno fino a maggio 2027” in data 20/11/2026.