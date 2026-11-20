Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale di UGL Salute, ha lanciato un appello per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari impegnati nei turni notturni. Durante una recente dichiarazione, ha sottolineato che “la sanità non si ferma mai, ma questo non significa che chi ci lavora debba pagare sempre il prezzo più alto”. Giuliano ha evidenziato come lavorare di notte comporti sfide significative, tra cui ritmi biologici alterati e sacrifici nella vita familiare e sociale.

I dati dell’INAIL confermano la necessità di maggiore attenzione: nel 2025, il comparto Sanità e assistenza sociale ha registrato oltre 51.800 infortuni, con un incremento del 5,6% nei primi nove mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene questi dati non si riferiscano esclusivamente al lavoro notturno, evidenziano un problema di sicurezza per gli operatori.

“Il riconoscimento economico previsto dal contratto è importante, ma non basta. Servono turnazioni sostenibili, adeguati tempi di recupero psicofisico e una valutazione più attenta dei rischi legati al lavoro notturno”, ha aggiunto Giuliano. UGL Salute richiede un confronto con le istituzioni e le aziende sanitarie per affrontare il lavoro notturno come una priorità organizzativa.

“Dietro le luci accese degli ospedali durante la notte ci sono donne e uomini che meritano rispetto, riconoscimento e condizioni di lavoro dignitose”, ha concluso il segretario. La continuità assistenziale è un dovere del Servizio Sanitario Nazionale, ma è altrettanto fondamentale garantire la salute di chi la rende possibile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “GIULIANO (UGL SALUTE), TURNI DI NOTTE: «MENTRE IL PAESE DORME, MIGLIAIA DI SANITARI PAGANO IL PREZZO DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE. SERVONO PIÙ TUTELE»” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 20/11/2026.