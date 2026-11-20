Sebastiano Odierna, consigliere regionale della Campania e capogruppo della Lista Cirielli, ha lanciato un appello alla Regione per affrontare la grave carenza di vaccini. La denuncia arriva a seguito delle segnalazioni della FIMMG Salerno, che evidenziano come i medici di famiglia non dispongano delle dosi necessarie per garantire la vaccinazione, compromettendo così la salute dei cittadini, in particolare degli anziani e delle persone più fragili.

Odierna sottolinea che è inaccettabile invitare la popolazione a vaccinarsi mentre gli scaffali sono vuoti. La situazione ha portato al rinvio delle somministrazioni già programmate, con il rischio di compromettere l’efficacia delle campagne di prevenzione. “Non possiamo pretendere che i medici raggiungano determinati obiettivi di copertura vaccinale e, contemporaneamente, lasciarli senza gli strumenti indispensabili per conseguirli”, ha dichiarato.

La questione è particolarmente grave in una provincia vasta come Salerno, dove il medico di famiglia è il principale punto di riferimento per la salute, specialmente nelle aree interne. Odierna ha evidenziato che ogni vaccinazione rinviata rappresenta un’occasione persa di tutela sanitaria, soprattutto per le persone anziane o affette da patologie croniche.

Il consigliere regionale ha chiesto alla Regione Campania e all’ASL Salerno di fornire immediatamente dati sulle dosi acquistate e distribuite, nonché sui criteri di ripartizione tra i distretti sanitari. Ha inoltre richiesto un piano straordinario di rifornimento con tempi certi e priorità precise.

Infine, Odierna ha ribadito l’importanza di una programmazione sanitaria che risponda ai reali fabbisogni della popolazione, affermando che “il diritto alla salute si garantisce attraverso servizi funzionanti, non con gli annunci”. Ha concluso sottolineando che sulla prevenzione non sono ammissibili ritardi o disorganizzazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Vaccini, il paradosso campano. Odierna: «Si pretende la prevenzione, ma mancano le dosi»” ricevuto tramite email da “Sebastiano Odierna” in data 20/11/2026.