Martedì 24 novembre, a partire dalle ore 17.30, si terrà la prima edizione dell’HUB FEST – La Notte della Creatività Giovanile presso l’Arbostella, Hub della Creatività e della Comunicazione, situato in Viale Verdi, Parco Arbostella. L’evento, che è gratuito e aperto a tutti, avrà come tema principale l’inclusione e la partecipazione, con attività dedicate a sport, musica e progettazione.

L’iniziativa è organizzata dalle realtà che animano il centro polifunzionale, tra cui la Cooperativa Fili d’Erba, l’Associazione Musikattiva e la Cooperativa Il Villaggio di Esteban. Il programma della serata prevede tre sezioni distinte, pensate per intrecciare diversi linguaggi e occasioni di partecipazione.

La prima parte, intitolata “Sport & Inclusione”, avrà inizio alle 17.30 con un torneo di calcio a 5 che vedrà la partecipazione della Salernitana For Special, squadra di calcio paralimpico, insieme a selezioni maschili e femminili dell’Independiente Calcio Popolare. L’obiettivo è utilizzare lo sport come strumento di aggregazione e abbattimento dei pregiudizi.

Alle ore 19 si passerà a “Contest & Laboratori”, dove verrà presentato il contest “La Salerno che vorrei”, mirato alla valorizzazione di idee creative per la rigenerazione degli spazi urbani. Sarà anche illustrato il programma di “incubazione diffusa” a cura di Salerno Creativity & Work, con attività di coprogettazione e creazione di reti. Spazi dedicati al videogaming e l’apertura dei laboratori creativi completeranno questa sezione.

Infine, alle 20, si svolgerà “Contaminazioni musicali”, con i saluti istituzionali del Vicesindaco Nino Savastano e dell’Assessora Paola De Roberto. L’Orchestra Etno-Popolare del Liceo Alfano I, diretta dal Maestro Espedito De Marino, aprirà la serata con brani dedicati a tradizioni popolari. Seguiranno le esibizioni di giovani musicisti emergenti e, in chiusura, si esibiranno i maestri Massimo Santoro ed Emilio Melfi con un repertorio variegato che spazia dal pop all’hip hop.

L’evento sarà accompagnato da dirette social e contenuti interattivi a cura di Radio Salerno Village e Paperboy, per raccontare i valori del centro e le attività in corso. L’HUB FEST è parte del Programma Nazionale Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027 – FESR/FSE Plus, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – Salerno, ecco l’HUB FEST – La Notte della Creatività Giovanile” ricevuto tramite email da “CENTRO ARBOSTELLA” in data 20/11/2026.