Federconsumatori Campania ha avviato contestazioni contro oltre 85mila avvisi di pagamento emessi dall’ASL Napoli 1 Centro per mancata disdetta di visite ed esami. L’importo totale supera i 3,9 milioni di euro e include richieste risalenti fino al 2016. Giovanni Berritto, presidente dell’associazione, ha definito la situazione un “automatismo cieco” che penalizza i cittadini, scaricando su di loro responsabilità che dovrebbero appartenere all’azienda sanitaria. La Procura regionale della Corte dei Conti ha già preso le distanze da questa iniziativa, sollevando interrogativi sulla legittimità delle richieste.

Berritto ha sottolineato che, sebbene sia importante responsabilizzare gli utenti, non si può utilizzare questa campagna per giustificare le difficoltà croniche nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Ha anche evidenziato come le fasce più deboli della popolazione, come disoccupati e anziani, siano state particolarmente vulnerabili a queste misure.

Carlo Spirito, referente legale per la sanità di Federconsumatori, ha criticato il metodo adottato per l’invio degli avvisi, definendolo come un “recepimento automatico e acritico” dei dati, senza una corretta istruttoria. Ha evidenziato che la mancata disdetta dovrebbe essere trattata come una sanzione amministrativa, con tutte le garanzie e i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Federconsumatori ha chiesto la sospensione immediata di tutte le richieste di pagamento, l’adozione di un regolamento aziendale trasparente per le sanzioni e una verifica sui registri di prenotazione. L’associazione ha anche sollecitato la fine dell’inserimento automatico della rinuncia ai tempi di attesa nelle ricevute di prenotazione. Infine, ha invitato i cittadini a rivolgersi ai propri sportelli per verificare la legittimità delle richieste ricevute.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Mancate disdette ASL, partono le contestazioni di Federconsumatori Campania: «Un automatismo cieco che scarica sui cittadini le responsabilità dell’azienda»” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 13/11/2026.