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Al via l’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Festival Internazionale del Cinema
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Dal 23 al 28 novembre 2026, Salerno ospiterà l’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema, un evento che si è affermato come uno dei punti di riferimento del panorama cinematografico italiano. La manifestazione, che si rinnova ogni anno, mira a creare un ponte tra cinema, cultura, formazione e spettacolo, mantenendo un forte legame con il territorio e le nuove generazioni.

Il festival culminerà il 28 novembre con un grande Gala finale, che si svolgerà al Cinema Teatro Augusteo di Salerno. La serata di premiazione, condotta da Rajae Bezzaz e Beppe Convertini, celebrerà le opere e i protagonisti dell’edizione attuale. Tra gli ospiti annunciati ci saranno volti noti del cinema italiano, come Riccardo Scamarcio, Giampaolo Morelli, Fabio Troiano e Massimiliano Rossi, insieme a figure del mondo Rai come Gino Aveta e Lorella Di Biase.

Il Gala sarà un momento di festa arricchito da performance musicali e spettacolari, con la partecipazione del soprano campano Maria Pia Garofalo, del maestro Demetrio Massimo Trotta, dell’attore comico Massimiliano Cimino e del cantautore Giovanni Block.

Questa edizione si propone non solo come una celebrazione dell’importante traguardo degli ottant’anni, ma anche come un’opportunità per valorizzare i nuovi talenti e promuovere la cultura cinematografica. Il festival si configura come un grande progetto culturale che coinvolge scuole, università, istituzioni, associazioni e cittadini, rafforzando così il ruolo di Salerno come un centro di produzione e diffusione culturale.

L’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno rappresenta un patrimonio di storie e emozioni che appartiene alla città, proiettandosi verso il futuro con la volontà di continuare a scrivere pagine significative della storia culturale italiana.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Al via l’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno” ricevuto tramite email da “Ivana Stjepanovic” in data 12/11/2026.

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