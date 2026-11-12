Oggi è stato inaugurato il nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità (AVC) presso il Centro Commerciale Le Cotoniere di Salerno. Questo presidio, parte della Rete Sociosanitaria Digitale dell’ASL Salerno, offre servizi sanitari e sociosanitari digitali ai cittadini di Salerno e dei comuni limitrofi.

L’iniziativa rappresenta una collaborazione tra pubblico e privato, con la proprietà del centro commerciale che ha messo a disposizione uno spazio dedicato alla salute. Il nuovo AVC permetterà di usufruire di televisite specialistiche, controlli di follow-up e assistenza per l’accesso ai servizi digitali, inclusi quelli presenti nel Portale del Cittadino.

Il Direttore Generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, ha sottolineato l’importanza di portare la sanità nei luoghi di vita quotidiana: “Con l’Ambulatorio Virtuale di Comunità alle Cotoniere, un luogo della vita cittadina diventa un punto di accesso alla rete di cura dell’ASL Salerno. È qui che l’integrazione prende forma.”

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno collaborerà attivamente alla gestione dell’AVC, supportando i cittadini nell’utilizzo dei servizi. Antonio Coppola, direttore della UOC GPTI dell’ASL Salerno, ha evidenziato come l’ambulatorio renda la sanità più accessibile per tutta la provincia.

Il Direttore del Centro Commerciale, Carmelo Camiolo, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, affermando che il centro deve rispondere anche ai bisogni della comunità, non solo a quelli di acquisto. L’apertura dell’AVC si inserisce nel percorso di innovazione dell’ASL Salerno, volto a rendere i servizi sanitari sempre più vicini e integrati con il territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Inaugurato il nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità (AVC) presso il Centro Commerciale Le Cotoniere di Salerno” ricevuto tramite email da “Giuseppe Calabrese – in quiescenza ma proroga di 1 anno fino a maggio 2027” in data 12/11/2026.