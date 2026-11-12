Il Segretario Nazionale di UGL Salute, Gianluca Giuliano, ha commentato i dati sulla mobilità sanitaria interregionale, evidenziando come il costo di 3,6 miliardi di euro rappresenti un grave problema per il Servizio sanitario nazionale. Secondo Giuliano, questa cifra non è solo una questione contabile, ma un indicatore della sostenibilità del sistema sanitario, poiché ogni paziente che si rivolge a strutture fuori Regione comporta un trasferimento di risorse che impoverisce le Regioni di provenienza.

Giuliano ha sottolineato che le Regioni come Lombardia ed Emilia-Romagna continuano a essere poli di attrazione sanitaria, mentre molte Regioni del Mezzogiorno subiscono flussi di mobilità passiva. Ha inoltre evidenziato che a questi 3,6 miliardi si sommano i costi indiretti sostenuti da cittadini e famiglie, come viaggi e pernottamenti, aggravando la situazione economica delle persone più fragili.

UGL Salute chiede un cambiamento di prospettiva nell’uso delle risorse pubbliche, puntando sul rafforzamento delle strutture sanitarie e sul potenziamento degli organici. Ridurre le liste d’attesa e garantire servizi efficienti in ogni territorio è fondamentale per limitare la mobilità sanitaria causata da carenze del sistema.

Giuliano ha concluso affermando che la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale dipende dalla capacità di garantire cure di qualità vicino ai cittadini, richiedendo scelte politiche coraggiose e investimenti sul personale. UGL Salute ritiene essenziale una strategia nazionale che trasformi la spesa per mobilità passiva in un’opportunità per migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre le disuguaglianze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 12/11/2026.