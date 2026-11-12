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Convegno su Sussidiarietà e Salute a Salerno il 16 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il 16 novembre 2026, alle ore 16.00, si terrà presso la Camera di Commercio di Salerno un convegno intitolato “Sussidiarietà e… Salute”. L’evento, organizzato da European Workshop Sorrento e dalla Camera di Commercio, con il patrocinio di Unioncamere e dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, si propone di affrontare la sfida di costruire una sanità più vicina alla persona, integrando responsabilità pubblica, competenze professionali e risorse locali.

Il convegno sarà l’occasione per la presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà 2025/2026. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Andrea Prete, presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, illustrerà i dati chiave del rapporto.

Il dibattito vedrà la partecipazione di importanti relatori, tra cui monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, e Guido Carpani, direttore generale della FNOPI. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.

Andrea Prete ha sottolineato l’importanza del convegno, affermando: “Raccogliere l’eredità della Scuola Medica Salernitana significa affrontare una sfida cruciale per la coesione del Paese: garantire standard di cura elevati e reale accessibilità per tutti i cittadini”. Luigi Gentile, presidente della commissione nazionale Sanità di UCID, ha aggiunto che “la salute è un bene comune e la sussidiarietà uno strumento essenziale per affrontare fragilità e diseguaglianze”. Nino Apreda ha concluso dicendo che “sussidiarietà significa unire responsabilità pubblica e competenze per risposte concrete ai territori”.

L’incontro si preannuncia come un’importante occasione di confronto sul futuro della sanità italiana, in un contesto che richiama l’eredità storica della Scuola Medica Salernitana.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno 12 novembre 2026 – Sussidiarietà e salute: lunedì 16 novembre a Salerno il confronto sul futuro della sanità italiana” ricevuto tramite email da “francesca schenetti” in data 12/11/2026.

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