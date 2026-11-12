In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre 2026, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani (CNDDU) ha sollevato importanti questioni riguardanti la sicurezza e la gestione del diabete nelle scuole italiane. Secondo il CNDDU, esiste una significativa distanza tra i progressi nella conoscenza della malattia e la capacità delle istituzioni scolastiche di garantire condizioni adeguate per gli studenti affetti da diabete.

La ricorrenza non deve limitarsi a promuovere stili di vita sani o a diffondere informazioni sanitarie; è fondamentale affrontare le criticità organizzative che possono compromettere la gestione quotidiana della malattia. Il CNDDU sottolinea che l’applicazione delle procedure per la gestione del diabete nelle scuole dipende dalla preparazione dei singoli operatori e dalla disponibilità delle famiglie, e non può essere lasciata al caso.

Particolare attenzione è rivolta agli studenti con diabete di tipo 1, una patologia autoimmune che non è riconducibile a comportamenti alimentari scorretti. La gestione della malattia richiede procedure chiare e personale adeguatamente informato, in grado di affrontare situazioni di emergenza e di monitorare i livelli glicemici. Inoltre, le disposizioni scolastiche ordinarie devono tenere conto delle necessità sanitarie degli studenti, evitando che questi subiscano penalizzazioni per carenze organizzative.

Il CNDDU critica anche l’approccio educativo attuale, che spesso si basa su messaggi semplicistici riguardo l’alimentazione, contribuendo alla disinformazione e alla stigmatizzazione. È necessario un insegnamento rigoroso che distingua le diverse forme di diabete e che consideri i fattori di rischio modificabili e le influenze sociali ed economiche.

Per garantire una gestione efficace del diabete, il CNDDU chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di avviare una ricognizione nazionale sull’applicazione delle procedure di gestione del diabete nelle scuole, con scadenze precise per la pubblicazione dei risultati. La Giornata Mondiale del Diabete deve diventare un’opportunità per valutare le responsabilità delle istituzioni, e non solo una celebrazione.

Infine, il CNDDU sottolinea che ogni carenza riscontrata deve avere un responsabile identificabile e un piano d’azione chiaro. La sicurezza degli studenti è una priorità e non può essere trascurata da un punto di vista organizzativo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa 14 novembre, Giornata Mondiale del Diabete 2026: la prevenzione comincia dalla conoscenza, ma la sicurezza degli studenti richiede responsabilità precise e risposte organizzative concrete” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 12/11/2026.