La Genea Lanzara si prepara a un match di grande prestigio sabato 14 novembre, quando ospiterà alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno la Lions Teramo, attuale capolista del girone nel campionato di Serie A Silver maschile. La partita avrà inizio alle ore 18:00 e rappresenta un’importante occasione per i ragazzi di coach Nicolas Balogh, che si trovano a fronteggiare una delle squadre più competitive del campionato.

La formazione abruzzese, forte del primato in classifica, rappresenta un banco di prova fondamentale per la Genea Lanzara, che ha alternato prestazioni positive a qualche battuta d’arresto in questo avvio di stagione. I salernitani sono determinati a sfruttare il fattore campo per cercare di conquistare punti preziosi e dimostrare la loro crescita e competitività.

Per affrontare la capolista, la Genea Lanzara dovrà esprimere una prestazione di grande intensità, mantenendo alta la concentrazione per l’intera durata della gara. Sarà fondamentale limitare gli errori, trovare solidità in difesa e capitalizzare le occasioni in attacco, per mettere in difficoltà una formazione di indubbio valore.

La società salernitana invita i propri sostenitori a partecipare attivamente, riempiendo gli spalti della Palestra Palumbo e sostenendo la squadra in questa sfida che si preannuncia intensa e combattuta. La Genea Lanzara è pronta a dare battaglia, con l’obiettivo di fermare la corsa della capolista e offrire una prestazione di spessore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _11 Novembre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 11/11/2026.