Sabato 21 novembre 2026, dalle ore 17.00 alle 20.00, il Salone Morelli di Amalfi ospiterà un incontro pubblico organizzato da Amalfi Coast Expats, incentrato sul tema del turismo sostenibile. L’evento avrà come fulcro il libro “Turismo insostenibile – Per una nuova ecologia degli spazi del tempo libero” di Alex Giuzio, che sarà presente per discutere le problematiche legate al turismo nella Costiera Amalfitana.

Il libro di Giuzio, giornalista per «Il Manifesto» e vincitore del Premio Odoardo Folcherini 2026, analizza gli impatti negativi del turismo globale, sottolineando come l’iperturismo stia compromettendo gli ecosistemi locali e alterando il tessuto sociale delle comunità. Durante l’incontro, Giuzio dialogherà con esperti del settore come Renato Romano e Andrea Ferraioli, moderati da Renata Savo e Vincenzo Galoppi. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco di Amalfi, Daniele Milano.

L’evento rappresenta una significativa opportunità per riflettere sul futuro della Costiera Amalfitana, un territorio caratterizzato da una forte vocazione turistica, ma anche da sfide legate alla sostenibilità e alla qualità della vita dei residenti. La community di Amalfi Coast Expats, nata su Telegram e composta da cittadini originari della Costiera sparsi nel mondo, mira a promuovere dibattiti e eventi culturali per affrontare queste tematiche cruciali.

L’ingresso all’incontro è libero e aperto a tutti, invitando la comunità a partecipare attivamente alla discussione su un tema di grande attualità e importanza per il territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sab 21 novembre al Salone Morelli ad Amalfi ‘Amalfi Coast Expats’ presenta “Turismo insostenibile” di Alex Giuzio, un incontro pubblico sul futuro della Costiera Amalfitana” ricevuto tramite email da “Renata Savo” in data 11/11/2026.