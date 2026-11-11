Il Teatro Diana di Nocera Inferiore ospiterà venerdì 13 novembre uno spettacolo di beneficenza organizzato dalla Fondazione “I Figli degli Altri”, volto a sostenere progetti per la prevenzione al bullismo nelle scuole della Campania. Con un sold-out già registrato, l’evento vedrà la partecipazione di artisti di spicco tra cui Enzo Gragnaniello, Francesco Di Leva, Maurizio De Giovanni, Valentina Stella e Fernanda.

La serata, che promette di essere un momento di grande emozione e sensibilizzazione, sarà condotta dal giornalista Rai Luigi Carbone, che intervisterà i fondatori della Fondazione, tra cui la psicologa Rosetta Cappelluccio, il notaio Francesco Coppa e l’imprenditore Giovanni Lombardi. La Cappelluccio ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando: “Un grazie di cuore a chi ha scelto di sostenerci. Il sold out di questo spettacolo di beneficenza è una spinta straordinaria per i nostri progetti dedicati ai più fragili.”

Durante lo spettacolo, Gragnaniello eseguirà alcuni dei suoi brani più amati, mentre Valentina Stella e Fernanda porteranno sul palco nuove canzoni, evidenziando il tema della sensibilità e della gestione delle fragilità. La Fondazione, attiva nella lotta contro il bullismo e il disagio giovanile, ha in programma diverse iniziative, tra cui sportelli dedicati nelle scuole e un podcast per dialogare con i ragazzi sui temi attuali.

L’evento non sarà solo musicale, ma anche letterario, con la partecipazione di Maurizio De Giovanni, che leggerà un racconto, e Francesco Di Leva, che interpreterà una storia tratta dal libro “Vite Costrette” della Cappelluccio, che narra le esperienze di giovani detenuti. La serata rappresenta un’opportunità importante per sensibilizzare il pubblico sui temi del disagio giovanile e dell’importanza dell’ascolto.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “al diana di nocera inferiore lo spettacolo di beneficenza con Enzo Gragnaniello” ricevuto tramite email da “tiziana morgese” in data 11/11/2026.