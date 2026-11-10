Home Rubriche Comunicati stampa La Caritas di Amalfi-Cava risponde agli attacchi sui social

La Caritas di Amalfi-Cava risponde agli attacchi sui social

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Caritas Amalfi Cava
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

La Caritas diocesana di Amalfi – Cava de’ Tirreni ha deciso di intervenire in merito alle recenti polemiche sui social riguardanti la raccolta di abiti usati. In un comunicato, l’ente ha chiarito che non gestisce questo servizio, sottolineando che la scelta si basa su motivazioni organizzative e di rispetto per il lavoro di altre realtà di volontariato già attive sul territorio.

La Caritas ha spiegato che duplicare le attività di raccolta sarebbe inefficiente e contraria alla logica di rete che promuove. Inoltre, per garantire una maggiore dignità a chi vive situazioni di fragilità, l’ente ha optato per donare esclusivamente abiti nuovi, per rispondere meglio alle necessità riscontrate attraverso i propri servizi, come il servizio doccia e lavanderia.

La sede della Caritas non è attrezzata per la raccolta e selezione su larga scala di indumenti usati, e il non ritiro di tali indumenti non deve essere interpretato come disinteresse, ma come un rispetto delle linee progettuali ben precise.

L’ente ha espresso preoccupazione per la campagna di attacchi personali e la diffusione di notizie false, ritenendo inaccettabile la condotta di alcuni organi di informazione che hanno amplificato polemiche senza verifiche. La Caritas ha ribadito che la critica costruttiva è legittima, mentre l’insulto e la diffamazione non lo sono.

In risposta a chi ha manifestato interesse per le attività della Caritas, l’ente ha fornito dati concreti, come il servizio dell’Emporio Solidale, che supporta circa 160 famiglie mensilmente, e altri servizi alla persona, tra cui ambulatori e sportelli di supporto.

La Caritas ha concluso affermando che il proprio operato non può essere misurato da un singolo servizio non erogato, ma dall’impegno quotidiano a supporto della comunità. L’ente ha invitato chiunque desideri conoscere meglio le proprie attività a visitare la sede per avere un quadro più chiaro della situazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa in merito agli attacchi subiti sui social all’operato della nostra Caritas” ricevuto tramite email da “Caritas Amalfi Cava” in data 10/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it