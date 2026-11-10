La Caritas di Amalfi-Cava risponde agli attacchi sui social

La Caritas diocesana di Amalfi – Cava de’ Tirreni ha deciso di intervenire in merito alle recenti polemiche sui social riguardanti la raccolta di abiti usati. In un comunicato, l’ente ha chiarito che non gestisce questo servizio, sottolineando che la scelta si basa su motivazioni organizzative e di rispetto per il lavoro di altre realtà di volontariato già attive sul territorio.

La Caritas ha spiegato che duplicare le attività di raccolta sarebbe inefficiente e contraria alla logica di rete che promuove. Inoltre, per garantire una maggiore dignità a chi vive situazioni di fragilità, l’ente ha optato per donare esclusivamente abiti nuovi, per rispondere meglio alle necessità riscontrate attraverso i propri servizi, come il servizio doccia e lavanderia.

La sede della Caritas non è attrezzata per la raccolta e selezione su larga scala di indumenti usati, e il non ritiro di tali indumenti non deve essere interpretato come disinteresse, ma come un rispetto delle linee progettuali ben precise.

L’ente ha espresso preoccupazione per la campagna di attacchi personali e la diffusione di notizie false, ritenendo inaccettabile la condotta di alcuni organi di informazione che hanno amplificato polemiche senza verifiche. La Caritas ha ribadito che la critica costruttiva è legittima, mentre l’insulto e la diffamazione non lo sono.

In risposta a chi ha manifestato interesse per le attività della Caritas, l’ente ha fornito dati concreti, come il servizio dell’Emporio Solidale, che supporta circa 160 famiglie mensilmente, e altri servizi alla persona, tra cui ambulatori e sportelli di supporto.

La Caritas ha concluso affermando che il proprio operato non può essere misurato da un singolo servizio non erogato, ma dall’impegno quotidiano a supporto della comunità. L’ente ha invitato chiunque desideri conoscere meglio le proprie attività a visitare la sede per avere un quadro più chiaro della situazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa in merito agli attacchi subiti sui social all’operato della nostra Caritas” ricevuto tramite email da “Caritas Amalfi Cava” in data 10/11/2026.