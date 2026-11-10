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Gianluca Guidi in scena al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Gianluca Guidi recital
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Il 15 novembre, Gianluca Guidi porterà in scena al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia il suo recital “Diario di un figlio d’arte – Da Dorelli a Sinatra”. Figlio di due icone dello spettacolo italiano, Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, Guidi racconterà la sua vita tra le quinte e sul palcoscenico, affrontando la sfida di trovare la propria voce in un contesto artistico così significativo.

Il recital, che inizierà alle 18:30, unisce parole e musica, esplorando la genealogia artistica che collega il padre Dorelli a Frank Sinatra. Questo legame non è solo un omaggio, ma rappresenta un fil rouge che attraversa generazioni, evidenziando l’importanza dello swing e del grande intrattenimento. Il pubblico potrà vivere un’esperienza che alterna momenti di confessione a quelli di spettacolo, rendendo la serata unica per gli amanti del teatro musicale e della musica di Sinatra.

Il recital fa parte della Stagione 2026/2027 del teatro, e i biglietti sono disponibili sia online su postoriservato.it che presso il botteghino del Teatro Sociale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il teatro ai numeri forniti nel comunicato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Gianluca Guidi al Teatro Sociale Aldo Giuffrè: Diario di un figlio d’arte – Da Dorelli a Sinatra” ricevuto tramite email da “Stefania Cavaliere” in data 10/11/2026.

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