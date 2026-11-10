Gianluca Guidi in scena al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia

Il 15 novembre, Gianluca Guidi porterà in scena al Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia il suo recital “Diario di un figlio d’arte – Da Dorelli a Sinatra”. Figlio di due icone dello spettacolo italiano, Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, Guidi racconterà la sua vita tra le quinte e sul palcoscenico, affrontando la sfida di trovare la propria voce in un contesto artistico così significativo.

Il recital, che inizierà alle 18:30, unisce parole e musica, esplorando la genealogia artistica che collega il padre Dorelli a Frank Sinatra. Questo legame non è solo un omaggio, ma rappresenta un fil rouge che attraversa generazioni, evidenziando l’importanza dello swing e del grande intrattenimento. Il pubblico potrà vivere un’esperienza che alterna momenti di confessione a quelli di spettacolo, rendendo la serata unica per gli amanti del teatro musicale e della musica di Sinatra.

Il recital fa parte della Stagione 2026/2027 del teatro, e i biglietti sono disponibili sia online su postoriservato.it che presso il botteghino del Teatro Sociale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il teatro ai numeri forniti nel comunicato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Gianluca Guidi al Teatro Sociale Aldo Giuffrè: Diario di un figlio d’arte – Da Dorelli a Sinatra” ricevuto tramite email da “Stefania Cavaliere” in data 10/11/2026.