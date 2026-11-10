Carabinieri denunciano due imprenditori per reati ambientali in Irpinia

Nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino hanno denunciato due imprenditori e sequestrato un opificio. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino, in collaborazione con la Stazione territoriale, hanno scoperto che la titolare di un’officina meccanica operava senza il necessario titolo abilitativo e senza contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non. Durante il controllo, sono stati rinvenuti circa 30 metri cubi di rifiuti accantonati in modo incontrollato, intrisi di oli esausti. Per questo motivo, l’azienda, situata a Baiano, è stata posta sotto sequestro e la titolare, una donna di 56 anni, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “gestione illecita di rifiuti” ed “esercizio di attività in assenza di autorizzazione”.

In un’altra operazione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno accertato che l’amministratore unico di una conceria a Solofra stava scaricando direttamente nel corso d’acqua adiacente le acque reflue industriali tramite una tubazione abusiva. L’uomo, un 65enne del posto, è stato anch’esso deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “scarico illecito di acque reflue industriali” e la tubazione è stata sequestrata.

I Carabinieri hanno annunciato che i controlli per prevenire e reprimere i reati ambientali continueranno nei prossimi giorni, a tutela dell’ambiente e della cittadinanza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IRPINIA – CONTROLLO DEL TERRITORIO: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE IMPRENDITORI PER REATI AMBIENTALI E SEQUESTRANO UN OPIFICIO.” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.