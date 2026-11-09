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Chiusura Capodichino: diritti dei passeggeri e rimborsi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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L’aeroporto di Capodichino a Napoli rimarrà chiuso dal 1° al 30 novembre per lavori di manutenzione. Marco Panichi, avvocato esperto di diritto del turismo, chiarisce i diritti dei passeggeri che avevano prenotato voli. In caso di cambio di scalo, chi non accetta la variazione può richiedere un altro volo o il rimborso del biglietto. Tuttavia, per la sola variazione d’aeroporto non è previsto alcun indennizzo, a meno che non ci siano ritardi superiori alle tre ore.

Panichi spiega che il Regolamento europeo 261/2004 non affronta direttamente il trasferimento di voli su altri aeroporti, ma la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le spese di trasferimento verso l’aeroporto originario sono a carico della compagnia. Pertanto, i passeggeri che partono da Salerno, anziché da Napoli, possono ragionevolmente chiedere il rimborso delle spese di trasporto, come autobus o taxi.

Circa un terzo del traffico aereo si è spostato all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, che ha accolto circa 3.500 passeggeri nei primi due giorni, sebbene con alcune difficoltà legate al maltempo. Altri passeggeri hanno dovuto spostarsi verso Roma, e ITA Airways ha attivato autobus per sostituire i collegamenti tra Fiumicino e Capodichino.

La compagnia aerea ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cambi di aeroporto. Se il cambiamento incide significativamente sul viaggio, il passeggero ha diritto a essere trasferito su un altro volo o a ricevere un rimborso. Panichi sottolinea l’importanza di controllare la comunicazione ricevuta dalla compagnia e il codice aeroportuale per verificare il diritto al rimborso.

Per quanto riguarda la compensazione pecuniaria, il legale chiarisce che il regolamento prevede indennizzi da 250 a 600 euro solo in caso di cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di preavviso o ritardi superiori alle tre ore. La chiusura di Capodichino era nota da tempo, quindi i passeggeri avvisati con anticipo non avranno diritto a compensazione. In caso di negazione dei diritti, è consigliabile inviare un reclamo scritto alla compagnia, conservando biglietti e ricevute di trasporto e allegandoli alla richiesta.

Se non si riceve risposta entro quindici giorni, è possibile rivolgersi a un legale per ulteriori azioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Chiusura Capodichino, quali tutele per chi aveva prenotato il volo? Panichi: «È ragionevole chiedere alla compagnia il rimborso del bus o del taxi»” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 09/11/2026.

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