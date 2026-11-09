easyJet ripristina i voli da Salerno verso Parigi, Londra e Basilea

easyJet ha annunciato il ritorno dei voli dall’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, con tre nuove rotte internazionali verso Parigi Orly, Londra Gatwick e Basilea. I voli per Parigi Orly saranno operativi dal 30 aprile con fino a tre frequenze settimanali, e sono già prenotabili sul sito di easyJet. Le rotte verso Londra e Basilea saranno disponibili nelle prossime settimane.

Queste nuove rotte sono frutto dell’aggiudicazione di un bando nell’ambito del progetto “Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea”, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno, e rappresentano un passo significativo nella crescita di easyJet in Campania. L’estate scorsa, la compagnia ha registrato risultati molto positivi a Napoli, dove ha offerto 2,6 milioni di posti su 50 rotte verso 15 Paesi in Europa e Nord Africa.

Il nuovo collegamento con Parigi Orly, che sarà il tredicesimo collegamento italiano offerto da easyJet verso la capitale francese, mira a rafforzare la connettività tra la Campania e il mercato francese. I voli per Londra e Basilea, anch’essi previsti con fino a tre frequenze settimanali, dovrebbero contribuire a rendere la Costiera Amalfitana e il Cilento più accessibili ai turisti internazionali.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha dichiarato: “Il ritorno a Salerno conferma il nostro impegno in Campania, una regione nella quale siamo presenti da oltre 25 anni. La nostra collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e GESAC unisce connettività e promozione della destinazione, elementi fondamentali per sostenere il turismo nella regione”.

Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, ha aggiunto che il progetto rappresenta una sinergia strategica per la promozione del territorio, generando un impatto economico e reputazionale per le imprese locali.

Infine, Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC, ha sottolineato l’importanza di una strategia integrata che unisca accessibilità e promozione, affermando che novembre sarà un mese cruciale per l’Aeroporto di Salerno, con l’obiettivo di trasformare questa opportunità in crescita strutturale per il territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS easyJet torna a volare da Salerno: collegamenti diretti con Parigi, Londra e Basilea” ricevuto tramite email da “Lach, Matilda” in data 09/11/2026.