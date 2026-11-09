Sequestro di persona a scopo estorsione, GdF arresta 3 egiziani

Si é conclusa con il fermo di tre cittadini egiziani per sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, un’articolata attività investigativa condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di questo ufficio.

L’indagine

L’indagine ha, in particolare, preso avvio dalla scomparsa di un cittadino straniero che, secondo la denuncia di un familiare, sarebbe stato prelevato e successivamente privato della libertà personale all’interno di un immobile situato nel territorio di Nocera Superiore; alla base della vicenda, secondo gli accertamenti autonomamente effettuati dalla polizia giudiziaria, vi sarebbe un presunto debito non pagato relativo ad acquisto di sostanze stupefacenti.

Debito di droga

Gli approfondimenti investigativi, condotti con massima tempestività dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno e dal Nucleo PEF (G.I.C.O./G.OA) della Guardia di Finanza di Salerno hanno consentito, nel giro di poche ore, di ricostruire i principali passaggi della vicenda, individuare i soggetti sospettati di essere coinvolti e soprattutto localizzare l’immobile nel quale si trovava la presunta vittima.

Liberazione della vittima

La polizia giudiziaria si é quindi recata nel luogo in questione, dove effettivamente ha trovato la vittima che é stata, quindi, prontamente liberata.

I successivi riscontri investigativi hanno poi permesso di consolidare il quadro indiziario, ricostruire le condotte contestate e documentare il concreto rischio di un’imminente fuga degli indagati.

Sulla base degli elementi raccolti, l’ufficio ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di reato, eseguito nelle prime ore del mattino dello scorso 6 novembre nei confronti di tre cittadini egiziani, soggetti già noti alle forze dell’ordine perché gravati da diversi precedenti penali e ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato dal cosiddetto metodo mafioso.

Il provvedimento di fermo è stato eseguito in luoghi diversi, in quanto due dei tre indagati avevano lasciato la provincia di Salerno ed i destinatari di esso sono stati associati presso le case circondariali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Decreto di espulsione

Uno dei tre indagati, inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, è stato adottato nei suoi riguardi un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Salerno.

Il provvedimento restrittivo è stato sottoposto per la convalida ai GIP competenti per territorio e le accuse formulate saranno quindi valutate nell’immediatezza dal Giudice e poi nelle successive fasi di giudizio