Il CNDDU denuncia il carovita e la precarietà dei docenti fuori sede

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani (CNDDU) ha espresso preoccupazione per il crescente impoverimento delle famiglie italiane, con particolare riferimento alla situazione economica dei docenti fuori sede, sia di ruolo che precari. Secondo un’indagine di Confesercenti, oltre il 90% degli intervistati ha ridotto i consumi per far fronte al carovita, evidenziando un quadro allarmante di contrazione delle possibilità economiche nel Paese.
Le rilevazioni Istat di settembre 2026 mostrano una crescita delle vendite al dettaglio dell’1,6% in valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma con una diminuzione dello 0,1% in volume. Questo scostamento tra spesa monetaria e quantità acquistate mette in luce la pressione sui bilanci familiari, in particolare per i lavoratori che affrontano costi aggiuntivi legati alla loro professione.
I docenti fuori sede, infatti, si trovano a dover gestire spese per affitti, utenze e trasporti, che possono erodere gran parte dello stipendio e ridurre drasticamente la loro capacità di risparmio. Dalle segnalazioni ricevute dal CNDDU, emerge che circa l’80% di questi docenti condivide l’alloggio con colleghi o altre persone per contenere i costi, una scelta spesso obbligata piuttosto che una libera decisione.
Anche i docenti di ruolo, pur godendo di stabilità contrattuale, vivono una precarietà economica simile a quella dei supplenti. La stabilità lavorativa non garantisce infatti la possibilità di costruire una vita autonoma o di accumulare risparmi, rendendo questi professionisti vulnerabili a spese impreviste. Per i contratti a tempo determinato, l’incertezza è ulteriormente amplificata dalla necessità di cambiare sede e abitazione.
Il CNDDU sottolinea che l’assenza di risparmi può compromettere gravemente la capacità di affrontare spese sanitarie impreviste, creando un circolo vizioso di vulnerabilità economica. Nonostante l’esistenza di un sistema sanitario pubblico, i costi per spostamenti e prestazioni non coperte possono gravare ulteriormente sulle finanze dei docenti.
Il Coordinamento chiede un intervento concreto da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per affrontare questa situazione critica. Propone l’istituzione di un Fondo nazionale per la compensazione delle spese abitative aggiuntive, destinato a tutti i docenti che devono sostenere i costi di un secondo alloggio per motivi professionali. Tale fondo dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e mirare a sostenere le situazioni economicamente più gravose.
In conclusione, il CNDDU invita le istituzioni a riconoscere e misurare il costo economico della permanenza fuori sede, evitando che la stabilità lavorativa si traduca in precarietà economica permanente. La valorizzazione del ruolo docente deve necessariamente passare attraverso il riconoscimento delle reali condizioni materiali in cui questi professionisti operano.
Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Carovita e docenti fuori sede: la stabilità del ruolo non basta a fermare l’impoverimento. A rischio risparmi, sicurezza economica e possibilità di cura” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 09/11/2026.