Women’s Cup di padel: lo Sporting Arechi conquista un punto contro il circolo 1540

Lo Sporting Arechi di Pellezzano si è distinto nella Women’s Cup Tpra, girone unico di Salerno, con una prestazione di grande carattere. Le atlete dello Sporting Arechi hanno affrontato il circolo 1540, una delle squadre più competitive del padel femminile in provincia. La giornata ha visto la vittoria delle Spicy e due incontri impegnativi per le Queen.

Nel primo match, Marta Cuomo e Rosa Cavaliere hanno affrontato Anna Di Domenico e Cristina Viscido, subendo una sconfitta netta con il punteggio di 6-0, 6-1. Tuttavia, le Spicy hanno saputo reagire nel secondo incontro: Barbara D’Ambrosio e Irene Avellino hanno affrontato Giulia Bruno e Floriana Landi, conquistando il primo set con un combattuto 7-5. Dopo aver ceduto il secondo set 6-1, la coppia dello Sporting Arechi ha trionfato nel super tie-break, portando a casa un’importante vittoria.

Dall’altra parte, le atlete delle Queen, Giovanna D’Aura e Lara Benigni, hanno perso contro Anna Di Domenico e Giulia Bruno con un punteggio di 6-1, 6-3. Irma Contursi e Jessica Fezza hanno affrontato Cristina Viscido e Floriana Landi, chiudendo la loro partita con un punteggio di 6-0, 6-1.

Il bilancio finale della giornata evidenzia un successo per le Spicy, che hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Diego Ricco, responsabile degli sport di racchetta dello Sporting Arechi, ha commentato: «Confrontarsi con una formazione come quelle del 1540 significa misurarsi con un livello di gioco particolarmente elevato. Queste esperienze permettono alle nostre atlete di crescere e acquisire consapevolezza delle proprie possibilità».

Francesco Varriale, responsabile del comparto futsal e tecnico federale di pickleball, ha aggiunto: «Riuscire a conquistare una vittoria contro una realtà di questo livello rappresenta un segnale positivo per tutto il nostro movimento». Anche il presidente Alfonso Gaeta ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di partecipare a competizioni di alto livello per valorizzare le capacità delle atlete.

La giornata si è conclusa con la consapevolezza che il lavoro svolto dallo Sporting Arechi sta dando i suoi frutti, contribuendo a far crescere il movimento del padel femminile in provincia di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Women’s Cup di padel, lo Sporting Arechi di Pellezzano protagonista: le Spicy conquistano un punto contro le ragazze del circolo 1540 di Salerno” ricevuto tramite email da “Sporting Arechi” in data 09/11/2026.