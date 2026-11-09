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Luigi Zeno premiato al Cremano Film Festival per il suo talento

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Luigi Zeno Cremano Film Festival
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Luigi Zeno è stato premiato al Cremano Film Festival, tenutosi a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, per il suo straordinario percorso artistico. L’attore campano, noto per il suo ruolo nella serie Netflix “Minerva – La Scuola”, ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di San Giorgio a Cremano e dal festival stesso, in un evento caratterizzato da entusiasmo e grande partecipazione.

La quarta edizione del festival ha visto Zeno al centro dell’attenzione, sottolineando il suo crescente successo nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Il premio arriva in un momento cruciale della carriera dell’attore, che sta attualmente lavorando a nuove produzioni per Rai 1, tra cui “Nemo – Chi ha ucciso Sofia” e “Trastevere Blues”.

Il riconoscimento al Cremano Film Festival non è solo un premio, ma un simbolo del legame di Zeno con il suo territorio, San Giorgio a Cremano, città natale di Massimo Troisi. La manifestazione ha riunito numerosi protagonisti del cinema, confermando la sua importanza nella promozione della cultura cinematografica.

Luigi Zeno ha già collezionato vari premi, tra cui il titolo di Miglior Giovane Attore Italiano al Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso. La sua carriera è caratterizzata da interpretazioni che affrontano temi sociali, guadagnandosi un posto di rilievo nel settore audiovisivo. Il premio ricevuto al festival rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso professionale, che continua a evolversi con nuove sfide e progetti.

Con il successo di “Minerva – La Scuola” e i nuovi impegni su Rai 1, Zeno si conferma come uno degli attori più promettenti della sua generazione, portando avanti una carriera che unisce talento e impegno sociale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato: Luigi Zeno trionfa al Cremano Film Festival: San Giorgio a Cremano premia l’attore di Netflix e Rai 1” ricevuto tramite email da “Daniela Del Prete” in data 09/11/2026.

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