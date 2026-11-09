Salerno celebra Giovanni Amendola con la presentazione di un volume

Giovedì 12 novembre, alle ore 17, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, si terrà la presentazione del volume “La democrazia liberale di Giovanni Amendola baluardo contro i totalitarismi. I discorsi di Mercato San Severino, Sarno e Sala Consilina (1919-1922)”. Il libro, curato da Massimiliano Amato e Alfonso Conte, raccoglie per la prima volta in edizione critica i discorsi di Amendola, uno dei più importanti martiri antifascisti italiani, che nel Salernitano sviluppò la sua azione politica.

L’evento è organizzato dalle Edizioni dell’Ippogrifo in collaborazione con la Provincia di Salerno, l’associazione Memoria in Movimento e il comitato provinciale dell’ANPI. Dopo i saluti di Giuseppe Parente, presidente della Provincia, e di Mary Abbondanza, vicepresidente di Memoria in Movimento, interverranno Giovanni Cerchia, professore di Storia contemporanea all’Università del Molise, e Guglielmo Scarlato, avvocato e già parlamentare. Le conclusioni saranno a cura dei due curatori e l’incontro sarà moderato dalla giornalista Martina Farina.

L’evento del 12 novembre rappresenta un’importante occasione per rendere omaggio a Giovanni Amendola, il quale, eletto deputato nel 1919, 1921 e 1924, fu un fervente sostenitore della democrazia liberale e si oppose strenuamente al fascismo. I suoi discorsi, pronunciati tra Mercato San Severino, Sarno e Sala Consilina, delineano la sua visione di un Mezzogiorno come argine contro le forze totalitarie.

Il volume, già presentato in anteprima al Campania Libri Festival di Napoli, include un saggio introduttivo di Amato che analizza la scommessa di Amendola sui ceti produttivi del Sud, confrontando le sue idee con quelle di altri importanti esponenti dell’antifascismo. Non si tratta di un’operazione agiografica, ma di una ricostruzione critica che restituisce a Amendola la sua statura morale e intellettuale, offrendo una nuova prospettiva sul ruolo del Mezzogiorno nell’avvento del fascismo.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di riflessione e approfondimento sulla figura di Amendola e sul contesto storico in cui operò, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di uno dei protagonisti della lotta per la democrazia in Italia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Giovedi 12/11/2026 ore 17 Sala Bottiglieri Palazzo Sant’Agostino – Provincia di Salerno” ricevuto tramite email da “Associazione Memoria in Movimento” in data 09/11/2026.