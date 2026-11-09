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Luci d’Artista, corse supplementari Regionale Trenitalia e Metro Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Corse straordinarie in occasione della manifestazione natalizia Luci d’artista 2026-2027, in programma a Salerno dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, ha previsto più treni regionali e metropolitani tutti i weekend e i giorni 7 e 8 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio 2027 per favorire un migliore afflusso e deflusso del pubblico e garantire collegamenti più agevoli verso il capoluogo.

Complessivamente saranno 19 le corse in più per un totale di circa 10 mila posti al giorno: 10 corse aggiuntive sulla linea metropolitana Salerno – Arechi, 4 sulla tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei e 5 sulla tratta Salerno – Caserta.

Inoltre, come già sperimentato con successo negli anni precedenti, saranno incrementati i posti a bordo dei collegamenti metropolitani Salerno – Arechi nella fascia pomeridiana con oltre 5mila posti aggiuntivi.

Sono previsti presidi di Customer Care per fornire assistenza e informazioni alla clientela. Sarà consentito l’accesso a bordo esclusivamente ai possessori di regolare titolo di viaggio, che dovrà essere esibito al personale di Assistenza. In collaborazione con la Security e con la Polfer, i passeggeri saranno indirizzati verso le banchine corrette per i treni in partenza.

Si consiglia di raggiungere per tempo la stazione di Salerno, in considerazione del prevedibile maggiore afflusso di pubblico e delle operazioni di controllo ai varchi. Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno, disponibile anche in modalità digitale su sito, APP e biglietteria.

I canali di acquisto Trenitalia sono aggiornati. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, sull’App Trenitalia, oltre che presso le biglietterie e le self-service delle stazioni ferroviarie.

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