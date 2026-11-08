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Al Teatro Serra di Napoli va in scena “LaMente…le”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Teatro Serra Napoli
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Il Teatro Serra di Napoli ospiterà domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, lo spettacolo “LaMente…le”, una produzione di Comic Art scritta e diretta da Angelo Perotta. Questa commedia affronta il tema del potere dei media e la sua influenza sulla società, proponendo una forte denuncia sociale in nome dei diritti umani.

Sul palco, insieme a Perotta, ci saranno Melania Pellino e Claudia Coraggio, mentre Nadia Scafaro curerà audio e luci, e Carmen Erbaggio sarà l’assistente alla regia. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra individuo e società, tra realtà e finzione, attraverso la figura di tre personaggi che cercano di liberarsi dalle catene imposte da una società che spesso reprime la libertà di espressione.

“Vorremmo trasmettere un invito a staccarci dalla massa, a credere nell’individuo come essere unico e straordinario, liberandoci dalle catene che ci rendono incapaci di comunicare”, ha dichiarato l’autore. La narrazione si snoda in un ambiente metafisico, dove nulla è reale e tutto è finzione, offrendo una rappresentazione sonora e visiva della situazione attuale dell’Italia.

L’evento si svolgerà in Via Diocleziano 316 a Fuorigrotta, Napoli. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Teatro Serra all’indirizzo email teatroserra@gmail.com o al numero 347.8051793.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Al Teatro Serra approda la denuncia al potere di “LaMente…le”” ricevuto tramite email da “Simona Pasquale” in data 08/11/2026.

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