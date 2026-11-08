L’Amalfi Coast Sambuco conquista la sesta vittoria consecutiva

L’Amalfi Coast Sambuco continua la sua corsa trionfale nel girone F di Serie B, conquistando la sesta vittoria consecutiva con un convincente 4-1 sul campo dello Sport Center Celano. Gli uomini di mister Ruocco e mister Gambardella hanno dimostrato una netta superiorità, imponendo il loro gioco anche in un contesto difficile e contro un avversario di valore.

La gara si è subito colorata di biancoblù, con i costieri che hanno preso il controllo del match fin dai primi minuti. Nonostante le numerose occasioni create, l’estremo difensore abruzzese Longo ha fatto il possibile per mantenere la sua porta inviolata, parando conclusioni insidiose di Napoletano e Garcia. Tuttavia, al 15′ il portiere non ha potuto nulla di fronte alla conclusione di Napoletano, che ha finalizzato un assist perfetto di Campolongo.

Nel secondo tempo, lo Sport Center ha provato a reagire, ma la difesa dell’Amalfi Coast ha mantenuto alta la concentrazione, mentre Gagliano ha avuto un pomeriggio relativamente tranquillo. Al 26′ è arrivato il raddoppio con Galluccio, che ha sfruttato un assist di Napoletano per segnare a porta vuota.

In un tentativo di riaprire la partita, mister Contestabile ha optato per il powerplay, ma è stato ancora l’Amalfi Coast a colpire, con Garcia che ha segnato un gol straordinario dalla propria trequarti, portando il punteggio sul 3-0. Lo Sport Center ha accorciato le distanze con Lepadatu, ma la partita è stata chiusa definitivamente da Napoletano, che ha firmato la sua doppietta personale al 38′.

Con questo risultato, l’Amalfi Coast Sambuco si conferma in vetta alla classifica con sei vittorie in altrettante partite, dimostrando solidità e qualità. La corsa dei biancoblù prosegue senza sosta, con il sogno della promozione che si fa sempre più concreto.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco, sei su sei! Anche Celano si arrende: 1-4 in casa dello Sport Center” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 08/11/2026.