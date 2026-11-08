Due giovani denunciati ad Aversa per resistenza a pubblico ufficiale

Due giovani dell’agro aversano sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale dopo un tentativo di eludere un controllo dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri ad Aversa, quando i militari della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat 500. Gli occupanti del veicolo, alla vista della pattuglia, hanno tentato di fuggire. Ne è scaturito un breve inseguimento, terminato in via della Repubblica, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare due dei giovani presenti a bordo. Il conducente, però, è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce. L’autovettura, risultata a noleggio, è stata affidata alla società proprietaria. Il minorenne è stato consegnato ai genitori, come previsto dalle procedure. Le indagini sono in corso per identificare il conducente fuggito e ricostruire l’accaduto. Le autorità giudiziarie competenti sono state informate per gli adempimenti necessari. Si ricorda che le persone coinvolte godono della presunzione di innocenza fino a un eventuale verdetto di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° Comunicato stampa del 08.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 08/11/2026.