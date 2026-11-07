Home Cultura e Società Ambiente A Salerno il convegno AIAPP su paesaggio storico e cambiamento climatico

A Salerno il convegno AIAPP su paesaggio storico e cambiamento climatico

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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paesaggio storico Salerno
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Si è svolto a Salerno, al Salone dei Marmi di Palazzo di Città, il convegno nazionale dell’AIAPP, dedicato alla gestione dei giardini storici e alla risposta del paesaggio ai cambiamenti climatici. L’evento, che ha avuto luogo dal 6 novembre, ha visto la partecipazione di esperti del settore, con un focus su come prendersi cura del verde in un contesto di crisi ambientale. Enrico Auletta, presidente della sezione Campania Basilicata Calabria, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato alla conservazione del patrimonio verde, evidenziando che “il giardino e il paesaggio non si fermano mai”. Durante il convegno, sono stati presentati interventi che hanno messo in luce il ruolo del giardino come spazio di incontro e benessere per le persone. Si è parlato anche dell’impatto del calcestruzzo sull’ambiente, con Dante Parisi di Heidelberg Materials che ha proposto soluzioni innovative per ridurre le emissioni di CO2 nella produzione di cemento. “Il mondo della progettazione deve prendersi carico di cambiare il proprio modus operandi” ha affermato Parisi, evidenziando la necessità di un approccio più coraggioso e innovativo. La cura del paesaggio, quindi, richiede responsabilità condivisa tra diverse discipline, per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA Prendersi cura del verde e delle persone: a Salerno il paesaggio storico guarda al clima che cambia” ricevuto tramite email da “Gennaro Carotenuto” in data 07/11/2026.

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