Home Cultura e Società Ambiente Successo per la manifestazione ‘Puliamo il Mondo 2026’ a Sarno

Successo per la manifestazione ‘Puliamo il Mondo 2026’ a Sarno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Puliamo il Mondo
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Si è conclusa con grande entusiasmo la manifestazione “Puliamo il Mondo 2026”, che si è svolta presso la Villa Comunale di Corso Umberto I a Sarno. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con l’I.C. “G. Amendola”, ha visto la partecipazione di oltre 40 alunni, accompagnati dai loro nonni e dai docenti, creando un momento di condivisione e cura intergenerazionale.

Tra i presenti, Michele Buonomo, noto esponente ambientalista campano e membro della Segreteria nazionale di Legambiente, ha sottolineato l’importanza della cura dei beni comuni e della transizione ecologica dal basso. I bambini, affiancati dai loro insegnanti, si sono trasformati in reporter, ponendo domande agli ospiti e alle autorità riguardo l’ambiente e la tutela del territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà, tra cui Legambiente Nazionale e Regionale, il Comitato Villa Comunale, le Guardie Ambientali e Agroforestali, e la Delegazione Plastic Free Campania, che hanno contribuito con interventi e supporto logistico. Inoltre, la SARIM S.r.l. ha fornito assistenza nelle operazioni di pulizia.

Al termine della manifestazione, è stato offerto un buffet preparato da nonne e insegnanti, con prodotti genuini e locali, che ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e condivisione tra tutti i partecipanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IL SUCCESSO DI “PULIAMO IL MONDO 2026″” ricevuto tramite email da “portavoce” in data 04/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it