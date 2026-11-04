Successo per la manifestazione ‘Puliamo il Mondo 2026’ a Sarno

Si è conclusa con grande entusiasmo la manifestazione “Puliamo il Mondo 2026”, che si è svolta presso la Villa Comunale di Corso Umberto I a Sarno. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con l’I.C. “G. Amendola”, ha visto la partecipazione di oltre 40 alunni, accompagnati dai loro nonni e dai docenti, creando un momento di condivisione e cura intergenerazionale.

Tra i presenti, Michele Buonomo, noto esponente ambientalista campano e membro della Segreteria nazionale di Legambiente, ha sottolineato l’importanza della cura dei beni comuni e della transizione ecologica dal basso. I bambini, affiancati dai loro insegnanti, si sono trasformati in reporter, ponendo domande agli ospiti e alle autorità riguardo l’ambiente e la tutela del territorio.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà, tra cui Legambiente Nazionale e Regionale, il Comitato Villa Comunale, le Guardie Ambientali e Agroforestali, e la Delegazione Plastic Free Campania, che hanno contribuito con interventi e supporto logistico. Inoltre, la SARIM S.r.l. ha fornito assistenza nelle operazioni di pulizia.

Al termine della manifestazione, è stato offerto un buffet preparato da nonne e insegnanti, con prodotti genuini e locali, che ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e condivisione tra tutti i partecipanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IL SUCCESSO DI “PULIAMO IL MONDO 2026″” ricevuto tramite email da “portavoce” in data 04/11/2026.