Eurofinance in tour nelle Università per formare i laureandi sui finanziamenti pubblici

Il 6 novembre si svolgerà presso l’Università degli Studi di Foggia il seminario “Il funding pubblico per le imprese. Principali bandi per la Finanza Agevolata”, organizzato da Eurofinance, azienda leader nella finanza agevolata dal 1960. Il seminario, condotto dal Prof. Claudio Nigro, docente di Economia, Management e Territorio, avrà come obiettivo quello di informare i giovani laureandi sui vari incentivi finanziari disponibili e sulle opportunità di sviluppo offerte dai Fondi PNRR.

La Dott.ssa Elisabetta De Cesare, Istruttore Senior di Eurofinance, presenterà i principali incentivi per i finanziamenti agevolati di Stato, fornendo così un’importante opportunità di crescita e formazione per gli studenti. Eurofinance è stata riconosciuta per il quinto anno consecutivo come eccellenza nazionale in questo settore, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’imprenditoria in Italia. L’azienda ha finanziato oltre 8000 imprese, vantando un tasso di successo del 98% e investimenti strategici per 1.8 miliardi di euro.

Il Presidente del Team Eurofinance, Dott. P. Angelo Cicalese, ha sottolineato l’importanza di un approccio che non si limiti alla valutazione di accoglibilità delle pratiche, ma che entri nel merito dell’ammissibilità, evitando così perdite di tempo e risorse per gli imprenditori. Questo metodo permette di valorizzare le risorse locali e di incentivare la creazione di nuove imprese, fondamentali per lo sviluppo socio-economico dei territori.

Il seminario rappresenta, quindi, un’importante occasione per i laureandi di acquisire competenze utili per il loro futuro professionale e di conoscere le opportunità di finanziamento disponibili per avviare attività imprenditoriali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS: Da Salerno in tour nelle Università per formare giovani laureandi sull’accesso ai finanzamenti di Stato per le imprese del territorio nazionale” ricevuto tramite email da “Eurofinance” in data 03/11/2026.