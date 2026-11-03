Il Cav. De Lisa: custode della memoria storica e dei valori patriottici

Il Cavaliere Attilio De Lisa, membro dell’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto, è un esempio di dedizione alla memoria storica e ai valori della Patria. Originario di San Rufo e residente a Sanza, De Lisa porta avanti il ricordo del nonno materno Antonio Manzo, discendente dei Cavalieri di Vittorio Veneto, attraverso la partecipazione attiva a iniziative commemorative e patriottiche.

Riconosciuto dal 13 luglio 2022 come discendente di un Cavaliere di Vittorio Veneto, De Lisa è anche Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La sua appartenenza all’Istituto Nazionale è supportata da una documentazione che include diploma, stemma, distintivo, medaglia d’onore e bandiera tricolore personale. Recentemente, ha ricevuto una targa commemorativa dedicata al suo legame con i Cavalieri di Vittorio Veneto, benedetta dal parroco don Giuseppe Spinelli della Diocesi di Teggiano-Policastro.

Il Cavaliere De Lisa è Presidente della Sezione di Sanza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per il mandato 2025-2029 e Consigliere Provinciale per il Vallo di Diano e il Basso Cilento. La sua attività si concentra sulla conservazione della memoria storica e sulla commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, partecipando attivamente a ricorrenze nazionali come il 25 Aprile, il 2 Giugno e il 4 Novembre.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale della Legione d’Onore, De Lisa contribuisce a mantenere vivo il ricordo della storia italiana e delle generazioni che hanno servito la Nazione. Inoltre, il suo impegno civile è testimoniato da diverse onorificenze, tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa, conferita nel 2015.

Con un forte legame alle proprie radici familiari e territoriali, il Cavaliere De Lisa esprime un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale dell’Istituto, avvocato Pietro Troìa, e al Presidente Regionale Campano, Cavaliere Ufficiale Michele Gargiulo, per il loro impegno nella valorizzazione della memoria dei Cavalieri di Vittorio Veneto e nella celebrazione delle tradizioni patriottiche. Il suo obiettivo è garantire che il sacrificio dei Caduti e il valore della memoria continuino a essere trasmessi alle future generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 03/11/2026.