Controne, Donato Perillo candidato sindaco: nasce la lista “Insieme ora”

Il medico psichiatra 45enne sfiderà il sindaco uscente Ettore Poti alle prossime elezioni amministrative. Presentati in piazza il simbolo e il progetto politico della nuova lista civica

CONTRONE – Entra nel vivo la corsa verso le prossime elezioni amministrative a Controne. È Donato Perillo, 45 anni, medico psichiatra presso l’ospedale di Oliveto Citra, il candidato alla carica di sindaco scelto dalla nuova lista “Insieme ora”.

Perillo, conosciuto in paese anche come “Danny”, si prepara dunque alla sfida elettorale che lo vedrà confrontarsi con il sindaco uscente Ettore Poti.

La candidatura e il simbolo della lista sono stati presentati nella giornata di Ognissanti nella piazza principale di Controne, alla presenza, secondo quanto riferito dagli organizzatori, di oltre un centinaio di persone.

“Insieme ora”: la piazza di Controne diventa il simbolo della lista

Non casuale la scelta del nome della formazione civica e, soprattutto, dell’immagine scelta per rappresentarla.

“Insieme ora” punta infatti sul concetto di partecipazione e condivisione, mentre nel simbolo elettorale trova spazio uno dei luoghi più riconoscibili della comunità contronese: la piazza del paese, rappresentata con il caratteristico zampillo, i quattro lecci, le panchine e gli elementi che ne definiscono l’identità.

Una scelta che vuole richiamare il significato tradizionale della piazza nei piccoli centri: non soltanto uno spazio urbano, ma un luogo nel quale le persone si incontrano, discutono e si confrontano e dove, nel corso delle generazioni, si sviluppa una parte importante della vita sociale della comunità.

È proprio da questo concetto che la nuova formazione civica intende partire per costruire il proprio percorso verso le elezioni.

Donato Perillo scelto come candidato sindaco

A presentare ufficialmente la candidatura è stato Alfonso Martiello, presidente del neonato Comitato elettorale, che ha spiegato come il nome di Perillo sia stato individuato all’unanimità.

Martiello ha descritto il candidato come una persona «umile e mai arrogante», cordiale, leale e stimata professionalmente.

Una presentazione alla quale non è mancato un riferimento musicale e politico. Richiamando una celebre espressione di Pino Daniele, Martiello ha sintetizzato il desiderio di cambiamento del gruppo con la frase “ll’aria s’adda cagnà”.

Una dichiarazione che segna inevitabilmente anche il terreno politico sul quale “Insieme ora” intende affrontare la campagna elettorale, proponendosi come alternativa all’attuale amministrazione comunale.

Perillo: «Voglio restituire qualcosa al paese in cui sono cresciuto»

Nel suo primo intervento da candidato sindaco, Donato Perillo ha scelto soprattutto di parlare del rapporto personale con Controne e delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la candidatura.

Al centro del suo discorso sono comparsi concetti come dialogo, rispetto, giustizia, onestà e armonia, indicati come principi sui quali costruire il progetto amministrativo.

Perillo ha spiegato di desiderare «un paese giusto e onesto, unito e in armonia», nel quale i rapporti tra le persone siano fondati su un rispetto autentico e reciproco.

La candidatura, nelle parole del medico contronese, nasce però anche da una motivazione personale: il desiderio di restituire alla propria comunità una parte di quanto ricevuto durante il proprio percorso umano e professionale.

Perillo ha ricordato la famiglia, gli anziani del paese e le generazioni che lo hanno accompagnato durante la crescita, sottolineando il legame con le strade e i luoghi di Controne nei quali ha trascorso la propria infanzia.

«La mia candidatura nasce anche dal desiderio di restituire qualcosa alla vita che mi ha dato tanto e dire grazie a chi mi ha permesso di essere quello che oggi sono», ha spiegato.

Un ringraziamento rivolto alla famiglia, agli anziani «per il sapere che mi hanno trasmesso», ai ragazzi più grandi e, più in generale, agli abitanti di Controne.

L’impegno politico come servizio alla comunità

Nell’intervento di presentazione è emersa anche l’idea dell’impegno amministrativo inteso come servizio.

Perillo ha parlato di un “dovere morale e politico” di partecipare alla vita della propria comunità e di dedicare parte del proprio tempo agli altri.

«Credo che ciascuno di noi debba contribuire, nel suo piccolo, alla costruzione di un mondo migliore dedicando una parte del proprio tempo agli altri», ha affermato il candidato.

Un concetto che dovrebbe rappresentare uno degli elementi att