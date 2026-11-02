Eventi dell’Università di Salerno dal 2 al 6 novembre 2026

L’Università di Salerno ha programmato una serie di eventi significativi dal 2 al 6 novembre 2026, che si svolgeranno principalmente presso il campus di Baronissi e la biblioteca umanistica di Fisciano. Il primo appuntamento è fissato per il 2 novembre alle 9.30 con il Welcome Day dedicato ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, organizzato dal Dipartimento DIPMED.

Il 3 novembre, alle 10.00, si terrà un incontro sul tema ‘L’identità oltre il genere, dentro le relazioni’, un’importante occasione di confronto sulle dinamiche della violenza di genere, aperto agli studenti. Sempre nella stessa giornata, alle 10.30, si svolgerà l’inaugurazione dell’anno accademico dei corsi di laurea del Consiglio Didattico di Sociologia, con una Lectio Magistralis del professor Gianpietro Mazzoleni, che affronterà le sfide e le opportunità della comunicazione politica nell’era digitale.

Il 5 novembre, alle 9.00, il Dipartimento di Medicina presenterà l’evento ‘Immunologia Clinica e Oncologia Molecolare 2026’, che esplorerà le nuove frontiere dell’oncologia di precisione, mentre alle 9.30 si discuterà di ‘Cooperazione internazionale e risposte istituzionali di fronte alla violenza di genere’, un seminario organizzato dai Dipartimenti di Scienze Politiche e Giuridiche.

Nella stessa giornata, alle 9.30, si svolgerà anche la presentazione della rivista internazionale di architettura ‘Le Carré Bleu’, accompagnata dall’apertura della mostra ‘ECOSINTONIA – Rigenerare gli ambienti di vita’ presso la biblioteca umanistica di Fisciano.

In evidenza, il mese di novembre segna anche il successo dell’Università di Salerno alla Start Cup Campania 2026, dove ha conquistato il primo posto con i progetti ‘ImmunoSAFE’ e ‘ErgoMovement’, che parteciperanno alla finale del Premio Nazionale Innovazione a Bari il 3 e 4 dicembre. Inoltre, l’Ateneo è orgoglioso di annunciare che 133 suoi studiosi sono stati inclusi nella prestigiosa classifica dei World’s Top 2% Scientists 2026, rappresentando oltre il 10% del corpo docente.

Infine, il 9 novembre alle 11.00 si terrà la presentazione del libro ‘Una nuova primavera’ di Giuseppe Conte presso il Teatro d’Ateneo ‘Filippo Alison’. Questi eventi non solo arricchiscono l’offerta culturale dell’Ateneo, ma rappresentano anche un’importante opportunità di dialogo e crescita per la comunità accademica e il territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] [Agenda UniSA]: Eventi, Ricerca, Percorsi | 2-6 novembre 2026” ricevuto tramite email da “Comunicazione UNISA” in data 02/11/2026.