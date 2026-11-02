Massimo Testa nuovo direttore del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino

Dal 1° novembre 2026, il M° Massimo Testa ha ufficialmente assunto la direzione del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, iniziando un mandato che durerà fino al 2029. Già docente di Musica da Camera presso il conservatorio, Testa si propone di sviluppare un programma focalizzato sul coordinamento didattico, la ricerca scientifico-musicale e l’ampliamento della produzione artistica, nonché delle relazioni internazionali.

Il M° Massimo Testa è un musicista e direttore d’orchestra con una solida carriera sia a livello nazionale che internazionale, specializzato in repertori sinfonici, lirici e contemporanei. Oltre alla carriera concertistica e alla docenza, ha accumulato esperienza nella direzione artistica di festival e rassegne, gestendo anche rapporti con enti e fondazioni e contribuendo alla formazione di giovani orchestre e gruppi cameristici.

“La gestione del triennio 2026–2029 sarà orientata al consolidamento del coordinamento didattico, artistico e scientifico dell’Istituzione AFAM — ha dichiarato il M° Testa —. L’impegno primario risiederà nello sviluppo delle relazioni internazionali, nella ricerca scientifico-musicale e nel potenziamento della produzione artistica sul territorio. Attraverso la curatela dei rapporti istituzionali con enti locali, teatri e fondazioni culturali, opereremo per la promozione del patrimonio musicale e per l’ideazione di rassegne, festival e masterclass di livello internazionale, mantenendo al centro del progetto formativo la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti”.

Accanto al M° Testa, il M° Alba Battista assumerà il ruolo di Vice Direttrice del Conservatorio. La nuova governance si concentrerà sul rafforzamento dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa, sul raccordo con le realtà culturali locali e sullo sviluppo di progetti di ricerca di terzo ciclo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Conservatorio «Cimarosa»: al via il mandato del M° Massimo Testa per il triennio 2026–2029” ricevuto tramite email da “Conservatorio “Cimarosa” Avellino” in data 02/11/2026.