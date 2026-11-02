RFI, proseguono i lavori alla stazione di Salerno

Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’accessibilità della stazione ferroviaria di Salerno.

Il nuovo step di avanzamento ha visto l’attivazione del marciapiede a servizio dei binari 4-5, rialzato ad un’altezza di 55 cm rispetto al piano del ferro (H55), configurazione che consente di agevolare le operazioni di salita e discesa dai treni. Realizzati, inoltre, i percorsi tattili per le persone non vedenti e ipovedenti, con l’obiettivo di rendere più sicuri e fruibili gli spazi della stazione.

Il programma dei lavori ha interessato anche la pensilina, per la quale è stata realizzata una nuova impermeabilizzazione, migliorandone le condizioni di funzionalità e protezione dagli agenti atmosferici. Gli interventi proseguiranno con il completamento delle lavorazioni sui pilastri e la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione della pensilina, fino al completamento di tutte le attività previste.

Investimento di 3,8 milioni

Complessivamente l’investimento economico è stato di 3,8 milioni di euro, un intervento che s’inserisce in un più ampio programma avviato da RFI per aumentare gli standard di accessibilità, funzionalità e comfort, migliorando così l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni ferroviarie italiane.