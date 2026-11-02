Home Economia RFI, proseguono i lavori alla stazione di Salerno

RFI, proseguono i lavori alla stazione di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’accessibilità della stazione ferroviaria di Salerno.

Il nuovo step di avanzamento ha visto l’attivazione del marciapiede a servizio dei binari 4-5, rialzato ad un’altezza di 55 cm rispetto al piano del ferro (H55), configurazione che consente di agevolare le operazioni di salita e discesa dai treni. Realizzati, inoltre, i percorsi tattili per le persone non vedenti e ipovedenti, con l’obiettivo di rendere più sicuri e fruibili gli spazi della stazione.

Il programma dei lavori ha interessato anche la pensilina, per la quale è stata realizzata una nuova impermeabilizzazione, migliorandone le condizioni di funzionalità e protezione dagli agenti atmosferici. Gli interventi proseguiranno con il completamento delle lavorazioni sui pilastri e la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione della pensilina, fino al completamento di tutte le attività previste.

Investimento di 3,8 milioni

Complessivamente l’investimento economico è stato di 3,8 milioni di euro, un intervento che s’inserisce in un più ampio programma avviato da RFI per aumentare gli standard di accessibilità, funzionalità e comfort, migliorando così l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni ferroviarie italiane.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it