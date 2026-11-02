Lex Start torna al Liceo Tasso di Salerno per un nuovo incontro

Domani, martedì 3 novembre, il progetto Lex Start, promosso dal consigliere regionale Andrea Volpe, farà tappa al Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno per un incontro dedicato alla partecipazione giovanile e alla conoscenza delle istituzioni. L’appuntamento inizierà alle 10 e segue un precedente incontro tenutosi nel 2024, quando circa cento studenti avevano partecipato attivamente al confronto con il consigliere. In quell’occasione, i ragazzi avevano espresso la necessità di ridurre la distanza tra giovani e istituzioni, chiedendo maggiori informazioni sul lavoro del Consiglio regionale e le sue attività. Questo nuovo incontro rappresenta una continuazione di quel dialogo, con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei giovani verso la partecipazione attiva.

Il progetto Lex Start, avviato nel 2022, si propone di superare la tradizionale formula degli incontri istituzionali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di diventare parte attiva del processo legislativo. Durante gli incontri, gli studenti non solo apprenderanno il funzionamento delle istituzioni, ma potranno anche lavorare alla stesura di proposte da presentare al Consiglio regionale. Questo approccio ha già portato a risultati concreti, come la Legge regionale 34 del 2025, frutto del lavoro di oltre cento giovani.

Dopo l’incontro al Liceo Tasso, Lex Start si sposterà a fine novembre all’Università degli Studi di Salerno, continuando così il suo percorso di avvicinamento tra le nuove generazioni e le istituzioni. Andrea Volpe ha dichiarato: «Non vogliamo limitarci a raccontare ai giovani la politica, vogliamo metterli nelle condizioni di comprenderla e, soprattutto, di partecipare». Con questa iniziativa, Lex Start si propone di dare voce ai giovani e fornire loro strumenti concreti per trasformare le proprie idee in proposte per il futuro della Campania.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Lex Start torna al Liceo Tasso: domani 3 novembre alle 10 nuovo incontro con gli studenti” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 02/11/2026.