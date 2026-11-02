Poste Italiane partecipa attivamente alla nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa promossa dal Comitato Edufin nel mese di novembre. Sotto lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, l’azienda offre una serie di eventi gratuiti per migliorare la consapevolezza economica, assicurativa e previdenziale dei cittadini.

Nel corso di questo mese, Poste Italiane ha pianificato diversi appuntamenti informativi, tra cui webinar e un convegno dedicato alle imprese. Questi eventi mirano a fornire conoscenze e competenze finanziarie, aiutando i partecipanti a prendere decisioni più consapevoli riguardo al risparmio e alla previdenza.

Il primo evento si svolgerà giovedì 5 novembre, in coincidenza con la Giornata dell’Educazione Assicurativa. Sono previsti due webinar sul tema “La protezione”: il primo si terrà alle ore 10:00 e sarà sottotitolato e tradotto in Lingua Italiana dei Segni, mentre il secondo avrà luogo alle ore 16:00.

Successivamente, martedì 24 novembre, si svolgerà il convegno in presenza “EDUFinTOUR IMPRESA”, patrocinato da Unioncamere e in collaborazione con la Camera di Commercio di Trento. Questo evento è pensato per piccoli imprenditori e liberi professionisti e si terrà presso la Sala Calepini della Camera di Commercio di Trento, in via Calepina 13.

In aggiunta a questi eventi, Poste Italiane offre una varietà di contenuti digitali sulla sezione di Educazione Finanziaria del proprio sito web, dove gli utenti possono accedere a risorse utili per approfondire la loro conoscenza in questo ambito.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Poste Italiane protagonista nel Mese dell’Educazione Finanziaria” ricevuto tramite email da “MIGLIUOLO RENATO (COM)” in data 02/11/2026.