Fratelli d’Italia a Scafati, Santocchio: «Crescita e unità per il futuro»

Fratelli d’Italia a Scafati continua il suo percorso di crescita, puntando sulla coesione tra istituzioni e base. Durante un incontro tenutosi di recente, il coordinatore cittadino Mario Santocchio ha tracciato un bilancio positivo, evidenziando la partecipazione attiva del gruppo consiliare e degli assessori. Presenti all’incontro anche il commissario provinciale Imma Vietri e i membri del direttivo.

Santocchio ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno del partito, definendolo una “comunità politica dinamica e coesa”. Ha inoltre evidenziato come il clima di partecipazione e condivisione sia fondamentale per il lavoro del gruppo, permettendo di coinvolgere nuove energie e valorizzare le competenze di chi si unisce al progetto.

Secondo il coordinatore, la crescita del partito non è casuale, ma il frutto di un impegno costante basato sul confronto e sulla costruzione di un progetto politico che risponda alle esigenze della città. Santocchio ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti fino ad ora e ha dichiarato che il partito è pronto ad affrontare le prossime sfide elettorali con motivazione e unità.

In chiusura, ha voluto ringraziare il vice ministro Edmondo Cirielli per il suo sostegno costante, considerato un punto di riferimento importante per il gruppo locale. Fratelli d’Italia a Scafati si prepara così a un futuro di impegno e crescita, mirando a consolidare la propria presenza sul territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cresce Fratelli d’Italia a Scafati, Santocchio: «Il gruppo cresce e guarda alle prossime sfide»” ricevuto tramite email da “mario santocchio” in data 31/10/2026.