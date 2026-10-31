Tommasetti esprime solidarietà a Salvini contro le intimidazioni

Aurelio Tommasetti ha espresso solidarietà a Matteo Salvini e Giorgia Meloni in seguito alle minacce scritte apparse sulla tangenziale di Milano. “Evocare la morte degli avversari politici significa oltrepassare un confine che una democrazia deve saper difendere”, ha dichiarato Tommasetti, condannando anche il blocco della circolazione. Ha sottolineato che il diritto di manifestare non giustifica la paralisi di un’arteria strategica, evidenziando i disagi che ne derivano per chi deve lavorare o spostarsi. Tommasetti ha messo in guardia sul rischio che la costruzione di un nemico prevalga sulle ragioni della mobilitazione, affermando che quando l’ostilità diventa il collante della piazza, le rivendicazioni passano in secondo piano. Ha quindi richiamato alla responsabilità degli organizzatori e delle forze politiche, auspicando una condanna chiara delle intimidazioni. “Il dissenso è un diritto, ma deve rispettare la libertà degli altri. L’intimidazione non può diventare un linguaggio accettato”, ha concluso.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MINACCE A SALVINI E TANGENZIALE BLOCCATA, TOMMASETTI: «SOLIDARIETÀ A MATTEO. INACCETTABILI LE VIOLENZE E LE INTIMIDAZIONI»” ricevuto tramite email da “Aurelio Tommasetti” in data 31/10/2026.