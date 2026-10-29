Cava de’ Tirreni, firmato il passaggio dell’ex Manifattura Tabacchi al Comune

Questa mattina, nel Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, è stata ufficialmente firmata l’intesa tra Manifatture Sigaro Toscano Spa e il Comune per il trasferimento dello storico stabilimento della Manifattura Tabacchi. Il sindaco Raffaele Giordano ha espresso la sua emozione e onore per la firma, sottolineando che si tratta di un traguardo frutto di un lungo percorso iniziato nel 2001, portato avanti anche dai comitati civici. “Oggi si scrive un pezzo di storia della nostra città”, ha dichiarato Giordano.

L’amministratore delegato di MST, Stefano Mariotti, ha aggiunto che in questi ultimi quattro mesi c’è stata una notevole accelerazione dei lavori, evidenziando la proficua collaborazione tra i rispettivi uffici. Alla cerimonia erano presenti anche l’Assessore al Contenzioso Marcello Murolo, il dirigente dell’Ufficio Urbanistica architetto Luigi Collazzo, il funzionario dell’avvocatura comunale Antonino Cascone e il vice sindaco Annalisa Della Monica.

L’accordo prevede l’acquisizione della parte retrostante dell’immobile che confina con via Rosario Senatore per un importo di 2,3 milioni di euro. Inoltre, MST si impegna a restituire gratuitamente la parte storica di viale Crispi. La riqualificazione della parte nuova sarà finanziata attraverso i Fondi PRIUS 2021/2027 della Regione Campania, per un totale di circa undici milioni di euro, che con eventuali premialità potrebbero arrivare a tredici milioni di euro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cava de’ Tirreni, oggi la firma per lo storico passaggio dell’ex Manifattura Tabacchi al Comune” ricevuto tramite email da “silvia Lamberti” in data 29/10/2026.