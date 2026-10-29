Home Rubriche Comunicati stampa Cava de’ Tirreni, firmato il passaggio dell’ex Manifattura Tabacchi al Comune

Cava de’ Tirreni, firmato il passaggio dell’ex Manifattura Tabacchi al Comune

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Manifattura Tabacchi Cava
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Questa mattina, nel Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, è stata ufficialmente firmata l’intesa tra Manifatture Sigaro Toscano Spa e il Comune per il trasferimento dello storico stabilimento della Manifattura Tabacchi. Il sindaco Raffaele Giordano ha espresso la sua emozione e onore per la firma, sottolineando che si tratta di un traguardo frutto di un lungo percorso iniziato nel 2001, portato avanti anche dai comitati civici. “Oggi si scrive un pezzo di storia della nostra città”, ha dichiarato Giordano.

L’amministratore delegato di MST, Stefano Mariotti, ha aggiunto che in questi ultimi quattro mesi c’è stata una notevole accelerazione dei lavori, evidenziando la proficua collaborazione tra i rispettivi uffici. Alla cerimonia erano presenti anche l’Assessore al Contenzioso Marcello Murolo, il dirigente dell’Ufficio Urbanistica architetto Luigi Collazzo, il funzionario dell’avvocatura comunale Antonino Cascone e il vice sindaco Annalisa Della Monica.

L’accordo prevede l’acquisizione della parte retrostante dell’immobile che confina con via Rosario Senatore per un importo di 2,3 milioni di euro. Inoltre, MST si impegna a restituire gratuitamente la parte storica di viale Crispi. La riqualificazione della parte nuova sarà finanziata attraverso i Fondi PRIUS 2021/2027 della Regione Campania, per un totale di circa undici milioni di euro, che con eventuali premialità potrebbero arrivare a tredici milioni di euro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cava de’ Tirreni, oggi la firma per lo storico passaggio dell’ex Manifattura Tabacchi al Comune” ricevuto tramite email da “silvia Lamberti” in data 29/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it