Amalfi Coast Sambuco affronta il Città di Chieti in casa

L’Amalfi Coast Sambuco, dopo aver conquistato la vetta del girone F di Serie B, si prepara a scendere in campo per la quinta giornata di campionato. Sabato 31 ottobre, alle ore 16, il Palazzetto dello Sport di Tramonti ospiterà la sfida contro il Città di Chieti, un incontro che si preannuncia cruciale per mantenere il primato.

Gli uomini di mister Ruocco e mister Gambardella arrivano a questa sfida con una solida posizione, avendo ottenuto dodici punti nelle prime quattro giornate. La squadra è consapevole che per rimanere in testa alla classifica è necessaria continuità, attenzione e spirito di sacrificio. Dall’altra parte, il Città di Chieti, guidato da mister Di Muzio, si presenta come un avversario agguerrito, desideroso di conquistare punti preziosi.

Fino ad ora, il team del Presidente De Luise ha dimostrato di avere la miglior difesa del girone, con solo 9 reti incassate, e il secondo miglior attacco, avendo realizzato 18 reti, di cui 10 portano la firma di Antonio Napoletano, attuale capocannoniere.

Tuttavia, la storia insegna che non esistono partite facili. Nella scorsa stagione, l’Amalfi Coast Sambuco ha ottenuto solo un punto nei due confronti con il Città di Chieti, un dato che serve da monito per i biancoblù, i quali dovranno affrontare l’incontro con la giusta mentalità per non sottovalutare l’avversario.

Il primato è un obiettivo ambizioso, ma la strada è ancora lunga. A Tramonti, la squadra avrà bisogno di fame, lucidità e determinazione per continuare a sognare e difendere la vetta del girone.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco, vietato abbassare la guardia: a Tramonti arriva il Città di Chieti” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 29/10/2026.