Salotto musicale Nevile Reid, altri due appuntamenti a Ravello nel weekend

Prosegue con due nuovi appuntamenti il cartellone autunnale del Salotto musicale di Nevile Reid, la rassegna della Fondazione Ravello ideata dal Direttore generale Maurizio Pietrantonio e curata dal Direttore artistico Lucio Gregoretti, che propone a Villa Rufolo un percorso tra grandi autori, repertori cameristici e differenti linguaggi musicali.

Venerdì 30

Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 ottobre alle ore 17 nella Sala Teatro di Villa Rufolo, con i Solisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento: Vittorio Coviello ed Erica Parente ai flauti, Federica Paduano al violino ed Emilio Mottola al violoncello. Il concerto sarà dedicato a Joseph Haydn, attraverso un itinerario nel repertorio cameristico del compositore austriaco che accosterà i celebri London Trios ai Divertimenti. Un’occasione per apprezzare la brillantezza della scrittura haydniana e la sua capacità di valorizzare il dialogo tra gli strumenti, in un equilibrio di eleganza formale, inventiva e vivacità espressiva.

Domenica 1

Domenica 1° novembre alle ore 12, nell’Auditorium di Villa Rufolo, sarà invece protagonista il duo formato da Franco Ascolese al flauto e Laura Cozzolino al pianoforte. Il programma attraversa epoche e stili differenti, mettendo in luce le molteplici possibilità espressive del flauto attraverso pagine di Čajkovskij, Briccialdi, Schubert, Ian Clarke e Astor Piazzolla.

Si parte dall’Aria di Lensky di Čajkovskij e da Il Vento di Briccialdi, per proseguire con l’Introduzione e variazioni su “Trockne Blumen” di Schubert, brillante rilettura di un tema tratto dal ciclo liederistico Die schöne Müllerin. Con Deep Blue di Ian Clarke, il flauto esplora sonorità contemporanee e nuove possibilità timbriche, prima di approdare alle atmosfere di Piazzolla con Café 1930 e Night Club 1960, due pagine tratte dalla celebre Histoire du Tango, nelle quali la tradizione argentina incontra suggestioni jazzistiche e linguaggi moderni.

Due concerti diversi per repertorio e atmosfere, accomunati dalla centralità della musica da camera e dalla ricerca di un dialogo diretto con il pubblico. Con il suo programma autunnale, il Salotto musicale di Nevile Reid conferma così la vocazione della Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, a fare di Villa Rufolo un luogo di incontro culturale vivo durante tutto l’anno, valorizzando gli spazi monumentali attraverso proposte musicali di qualità.

L’accesso ai concerti è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo per i non residenti. L’ingresso è fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotazione non prevista.

www.fondazioneravello.com; tel. 089 857621