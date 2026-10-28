Home Sport Successi per ACI Salerno: Esposito e Tortora brillano tra slalom e rally

Successi per ACI Salerno: Esposito e Tortora brillano tra slalom e rally

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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L’Automobile Club Salerno ha ottenuto risultati significativi nel fine settimana, con i piloti Giuseppe Esposito e Salvatore Tortora protagonisti in due eventi automobilistici.

Il 25 ottobre, si è svolto l’11° Slalom Curinghese in Calabria, valido per il Trofeo d’Italia Slalom e il Challenge Slalom Calabria 2026. Giuseppe Esposito ha conquistato il 3° posto assoluto e la vittoria nel Gruppo Kart Cross, guidando la sua SpeedCarXtrem Evo. Fabio Gargiulo, su Planet Kart Cross, ha chiuso al 7° posto assoluto e 4° di Gruppo. Questo successo ha permesso a Esposito di vincere il Trofeo d’Italia e ha contribuito a portare la Campania al primo posto nel Trofeo a Squadre.

Parallelamente, Salvatore Tortora ha trionfato nella classe Rally4 al Rally di Taormina, navigato da Margherita Vezzosi e alla guida della Peugeot 208 Turbo del Team BlueOrange. Dopo un lungo periodo di assenza dai rally, Tortora ha dimostrato grande determinazione, specialmente sui fondi bagnati, mantenendo il comando della sua categoria fino alla fine della gara.

Questi risultati evidenziano l’impegno e il talento dei piloti dell’Automobile Club Salerno, che continuano a rappresentare con successo il territorio in diverse competizioni automobilistiche. Il Presidente Vincenzo Demasi, il Direttore Giovanni Caturano e il Fiduciario sportivo Antonio Milo esprimono grande soddisfazione per i traguardi raggiunti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ACI Salerno, Esposito e Tortora protagonisti tra slalom e rally.” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa AC Salerno” in data 28/10/2026.

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