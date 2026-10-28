Home Cultura e Società Formazione professionale Incontro tra il Movimento e l’assessore Saggese sulla formazione professionale

Incontro tra il Movimento e l’assessore Saggese sulla formazione professionale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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formazione professionale Campania
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Si è svolto a Napoli un incontro tra l’assessore regionale al Lavoro Angelica Saggese e le sigle datoriali della formazione professionale, inclusa una delegazione del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, guidata dal Segretario Politico Nicola Troisi. Durante l’incontro, sono state presentate le criticità del settore e il Movimento ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante e proattivo con le istituzioni.

Troisi ha espresso soddisfazione per il confronto, ma ha evidenziato che questo è avvenuto quasi dieci mesi dopo l’insediamento dell’assessore. “Le criticità che l’assessore ha messo in fila in questi mesi di conoscenza del settore sono le stesse che avremmo potuto illustrarle il giorno dopo il suo arrivo”, ha affermato.

I dati emersi dal programma GOL sono preoccupanti: a fine 2025, oltre 100mila persone hanno partecipato, ma solo il 4,7% ha trovato un’occupazione coerente con il percorso formativo. Troisi ha sottolineato la necessità di valutare l’impatto reale delle politiche attive sul lavoro, non limitandosi ai costi sostenuti.

Il Movimento ha chiesto un Osservatorio sul lavoro e ha ricordato che il dialogo con le rappresentanze del settore è previsto dalla normativa comunitaria. “Ci aspettiamo un’interlocuzione vera e propositiva, non un confronto di facciata”, ha ribadito Troisi, auspicando che l’incontro sia solo il primo di una lunga serie. “Se non ci sarà una convocazione in tempi brevi, ci troveremo di fronte a un ulteriore temporeggiamento che non possiamo permetterci”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Formazione professionale Campania, il Movimento all’incontro con l’assessore Saggese: «Bene l’apertura, ma solo se la prima di una lunga serie»” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 28/10/2026.

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