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AI Strategy Bootcamp: formazione per manager e imprenditori a Ercolano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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AI Strategy Bootcamp
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Si terrà il 6 e 7 novembre 2026 a Villa Campolieto, ad Ercolano, la seconda edizione dell’AI Strategy Bootcamp, un programma formativo dedicato a manager e imprenditori. Durante la conferenza stampa di presentazione, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza della formazione per governare l’intelligenza artificiale, descrivendo questa tecnologia come “una tecnologia abilitante che sta rivoluzionando il lavoro, la produzione e le catene del valore”. Manfredi ha evidenziato come, per cogliere le opportunità offerte dall’AI, siano necessarie competenze specifiche e una gestione consapevole dei processi.

Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà, ha aggiunto che in Italia c’è ancora molto da fare in termini di alfabetizzazione e formazione specialistica. “Il percorso coinvolge imprenditori, manager e professionisti di alto livello per approfondire le novità nell’utilizzo dell’IA, nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del personale”, ha dichiarato Cardillo, sottolineando l’importanza di garantire un accesso consapevole e democratico a questa tecnologia.

Vincenzo Lipardi, presidente di Spici, ha ribadito che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è cruciale per le aziende e per chi entra nel mondo del lavoro. “Governare questa trasformazione digitale richiede competenze adeguate”, ha affermato, evidenziando come l’IA possa valorizzare i dati al servizio delle imprese e delle persone.

Salvatore Cuomo, responsabile scientifico di Spici, ha parlato dell’importanza di trattare temi di etica e responsabilità nell’ambito dell’intelligenza artificiale. “Nella seconda edizione del ‘Bootcamp’ approfondiremo i temi dell’etica, della responsabilità e della spiegabilità dei modelli”, ha dichiarato Cuomo, sottolineando l’approccio “Human in the Loop”, che pone la persona al centro delle decisioni e della supervisione dei processi complessi. Ha avvertito che una gestione superficiale dell’AI può portare a derive indesiderate, rendendo necessaria un’analisi attenta dei risultati e un controllo consapevole.

L’AI Strategy Bootcamp si propone dunque come un’opportunità formativa fondamentale per chi desidera affrontare le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[COMUNICATO STAMPA] AI Strategy Bootcamp, a Ercolano il percorso per manager e imprenditori” ricevuto tramite email da “Stanislao Montagna” in data 20/10/2026.

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